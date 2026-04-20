

Notte di interventi per i Vigili del Fuoco del comando di Brindisi, distaccamento di Ostuni, impegnati tra Pezze di Greco e Ostuni per una serie di incendi che hanno coinvolto tre autovetture.

Il primo episodio si è verificato in contrada Torre Spaccata, a Pezze di Greco, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. Successivamente, l’intervento si è spostato a Ostuni, in via Pasubio, dove altri due veicoli sono stati interessati da un incendio.

Le operazioni, protrattesi tra la notte e la prima mattinata, hanno consentito di spegnere i roghi e mettere in sicurezza le aree coinvolte, evitando ulteriori danni o rischi per persone e strutture vicine.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine degli incendi. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.