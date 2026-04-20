La Junior Fasano torna alla vittoria, superando per 30-24 il Pressano, e mantiene vive le speranze Play-Off, con le sorti del post-season che si decideranno sabato prossimo all’ultima giornata.

La sfida del 25° turno intanto, disputata nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, ha visto prevalere a lungo l’equilibrio, con i locali che hanno staccato definitivamente gli avversari solo nel quarto d’ora conclusivo.

I biancazzurri tentano comunque il primo allungo già in avvio, con un break di 3-0 tra 9’ e 11’ che porta il risultato sul 6-3, ma gli ospiti reagiscono prontamente con un analogo contro parziale (6-6 al 16’), passando anche a condurre al 22’ (8-9). Prima dell’intervallo c’è tempo per un nuovo +2 Junior (11-9 al 25’) e per una rinnovata parità, che resiste sino al 12-12 della sirena di metà gara.

Nelle fasi iniziali della ripresa i padroni di casa tentano subito di staccare la compagine trentina (14-12 al 32’), con i ragazzi di Branko Dumnic che poi recuperano un’ultima volta, bloccando Leban e compagni sulla parità sino al 17-17 del 39’. I minuti seguenti, completamente appannaggio dei fasanesi, si rivelano infine decisivi, con il 4-0 di break che porta il punteggio sul 21-17 del 44’, e con il divario che successivamente cresce ancora, toccando il +5 al 49’ (24-19), ed il +6 poco dopo (26-20 al 51’). Tale vantaggio resta di fatto congelato sino al termine dell’incontro, con il cronometro che si ferma sul 30-24, risultato che permetterebbe ai biancazzurri di poter ancora accedere ai Play-Off.

Per guadagnarsi la semifinale però, la Junior dovrà vincere a Siracusa sabato prossimo, e contemporaneamente sperare in un passo falso del Bolzano a Pressano o del Conversano in casa con il Siracusa. Scenario non semplice, ma è d’obbligo crederci fino alla fine.

“Abbiamo il dovere morale di provarci fino all’ultimo – dichiara il tecnico Vito Fovio – pur nel rammarico di aver praticamente buttato via, con le nostre mani, un piazzamento Play-Off che era alla nostra portata. Penso, però, che questo scenario era da mettere in conto vedendo la giovane età di gran parte dei ragazzi in rosa. Infatti, tranne un paio di elementi, nessuno aveva mai giocato a questi livelli da protagonista, ed alla lunga l’abbiamo pagata. Al contempo sono contento dei progressi dei nostri ragazzi “più giovani”, che anche oggi hanno dato un’ottima mano, attestando che il futuro sarà certamente dalla loro. Andremo dunque a Siracusa per vincere, la squadra ci tiene e vedremo cosa accadrà fino all’istante finale”.

Tabellino

Junior Fasano-Pressano 30-24 (12-12 p.t.)

Junior Fasano: Rossa, Guarini, Boggia 2, Leban, D. Somma 5, Dello Vicario Giacinti 3, Capozzoli 4, G. Somma 2, Neglia 1, Marrochi 5, Beorlegui, Codina Vivanco 8. All.: Vito Fovio.

Pressano: Facchinelli, Villotti 2, D’Antino 5, Rossi 2, Pilati 1, Wierer, L. Piffer, Martini 8, N. Moser, Milovic 5, Loizos, Fraj 1. All.: Branko Dumnic.

Arbitri: Carlo Dionisi-Stefano Maccarone

Risultati della 25^ giornata: Metelli Cologne-Conversano 31-33, Sparer Eppan-Cassano Magnago 29-38, Raimond Sassari-Brixen 34-33, Alperia Black Devils-Trieste 34-33, Macagi Cingoli-Teamnetwork Albatro Siracusa 31-30, Junior Fasano-Pressano 30-24, Loacker Bozen Volksbank-Publiesse Chiaravalle 31-24.

Classifica: Cassano Magnago 46, Raimond Sassari 36, Loacker Bozen Volksbank e Teamnetwork Albatro Siracusa 29, Conversano 28, Junior Fasano 27, Trieste 25, Publiesse Chiaravalle 24, Pressano e Macagi Cingoli 22, Metelli Cologne 21 Alperia Black Devils 18, Brixen 17, Sparer Eppan 6.

Prossimo turno (25/04): Conversano-Raimond Sassari, Pressano-Loacker Bozen Volksbank, Teamnetwork Albatro Siracusa-Junior Fasano, Cassano Magnago-Alperia Black Devils, Brixen-Sparer Eppan, Publiesse Chiaravalle-Metelli Cologne, Trieste-Macagi Cingoli.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO