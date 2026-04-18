Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di un 41enne avvenuto all’interno di un’abitazione lungo la Strada Provinciale 90.

Il delitto si è consumato presso il domicilio della vittima, dove l’uomo si trovava attualmente ristretto al regime della detenzione domiciliare per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, sfociata in una colluttazione nel corso della quale l’aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo con un oggetto contundente, causandone il decesso.

Lo stesso autore del reato ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri confessando l’omicidio.

I militari dell’Arma, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato l’uomo e messo in sicurezza l’area. Sul luogo del delitto sono intervenuti i militari del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e individuare l’arma impropria utilizzata. L’arrestato è stato condotto presso la caserma della Compagnia di Fasano e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori attività dirette a inquadrare l’intera vicenda.