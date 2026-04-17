Cancellare quella brutta pagina della recentissima storia di Brindisi, quanto mani ignote, tra il 25 e il 26 dicembre 2025, danneggiarono gravemente la passerella pedonale sopraelevata a Punta del Serrone.

“Diamo seguito alla promessa del sindaco di intervenire nel ripristino della passerella incendiata la notte di Natale del 2025 – ha detto l’assessore ad Ambiente e Parchi, Livia Antonucci -. Nella seduta di giunta di ieri pomeriggio abbiamo approvato lo stanziamento di 55 mila euro, importo quantificato per restituire ai cittadini il bene pubblico. Il progetto – ha proseguito – sarà integrato da un sistema di videosorveglianza, i cui fondi saranno reperiti entro la fine dei lavori per garantire la tutela di questo punto prezioso del nostro territorio”.

L’intervento è stato reso possibile mediante lo storno dal Fondo di Riserva della cifra occorrente al ripristino e con l’impegno a reperire le ulteriori risorse entro il termine di conclusione dei lavori.