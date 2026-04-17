Un incendio è divampato in un capannone adibito a deposito mezzi in via dell’Artigianato. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, supportate da un’ulteriore squadra proveniente dal Comando provinciale di Brindisi.

L’intervento ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Al momento non si segnalano feriti.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.