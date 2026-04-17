Un incendio è divampato in un capannone adibito a deposito mezzi in via dell’Artigianato. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, supportate da un’ulteriore squadra proveniente dal Comando provinciale di Brindisi.
L’intervento ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Al momento non si segnalano feriti.
Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.
Apr 17, 2026 Posted news
Ostuni, incendio in un capannone: intervento dei Vigili del Fuoco
Un incendio è divampato in un capannone adibito a deposito mezzi in via dell’Artigianato. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, supportate da un’ulteriore squadra proveniente dal Comando provinciale di Brindisi.