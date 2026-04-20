Un periodo particolarmente significativo per il Liceo classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, che si distingue a livello nazionale grazie ai brillanti risultati conseguiti dai suoi studenti in due importanti competizioni dedicate alle lingue classiche.

Il successo al Certamen Tantucci (Roma)

Nel fine settimana appena trascorso, gli studenti Gaia Capodieci e Matteo Pellegrini della classe 2B hanno conquistato il secondo premio con borsa di studio nell’ambito del Certamen Latinum “Vittorio Tantucci – Musae alunt oblectant ornant solantur” (sezione biennio), promosso da E.I.P. Italia e Università LUMSA, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Accompagnati dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, e dalla docente di Lingua e Cultura Latina, prof.ssa Simona De Giovanni, i due studenti hanno raggiunto con emozione la Sala Giubileo dell’Università LUMSA a Roma, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Italia.

Il loro componimento latino in poesia, intitolato Comprehendito imperviae viae omnes virtutes, ha incantato la giuria per profondità tematica e qualità espressiva. Il testo, incentrato sul cammino di crescita individuale attraverso le difficoltà della vita, ha saputo coniugare riflessione morale e attenzione al ruolo formativo della scuola, con un lessico elegante e una solida costruzione metrica, accompagnata da una traduzione italiana particolarmente accurata.

La cerimonia, preceduta da un prestigioso convegno di studio su Naturae species ratioque (Lucrezio 1,148) con relatori di fama come Piergiorgio Parroni (prof. emerito di Filologia classica Università “La Sapienza” di Roma), Emanuela Andreoni Fontecedro (Professore senior di Letteratura Latina Università di Roma Tre), Paolo de Paolis (Professore ordinario di Letteratura latina Università di Verona), Antonio Marchetta (Professore di Lingua e Letteratura latina Università “La Sapienza” di Roma) ed Elio Pecora (Presidente della Giuria, poeta e scrittore), ha visto la presenza di Anna Paola Tantucci (Presidente École Instrument de Paix Italia), il saluto del Magnifico Rettore Francesco Bonini e l’invito al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il risultato al Certamen Ennianum (Lecce)

A questo importante riconoscimento si affianca il risultato conseguito al Certamen Ennianum – XXXIII edizione, svoltosi presso il Liceo Classico “Giuseppe Palmieri” di Lecce. In questa occasione gli studenti del Marzolla hanno partecipato alla prova di latino dedicata al tema della libertà, ispirato al celebre passo senecano “In hoc obnoxio domicilio animus liber habitat” (Epistulae ad Lucilium, 65, 21).

Il brano proposto, tratto dal De re publica di Cicerone, ha offerto ai partecipanti un banco di prova impegnativo, richiedendo non solo competenze linguistiche solide ma anche capacità di interpretazione e riflessione critica. Tra i partecipanti si è distinta in particolare Elena Farina, della classe 3A, che ha ottenuto il secondo premio, confermando ancora una volta la qualità della preparazione degli studenti del Liceo brindisino anche nelle competizioni più selettive.

Due esperienze diverse ma accomunate dallo stesso valore formativo: la centralità delle lingue classiche come strumento di crescita culturale e personale, capace di sviluppare nei giovani non solo competenze tecniche, ma anche profonda consapevolezza e apertura al dialogo. In questa prospettiva il Latino si conferma tutt’altro che lingua morta: è, invece, uno strumento imprescindibile per sviluppare capacità riflessive, perché abitua gli studenti a lavorare sui testi, a comprenderli in profondità e a decodificarne i significati, in un’epoca in cui le informazioni si acquisiscono e si dimenticano con estrema rapidità, affinando così capacità logiche e autonomia di giudizio.

L’entusiasmo è stato palpabile: gli studenti del Liceo “Benedetto Marzolla”, distintisi in entrambe le competizioni per maturità e passione, hanno vissuto queste esperienze con partecipazione e consapevolezza, condividendo la soddisfazione per i risultati raggiunti. La Dirigente scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, ha espresso immensa soddisfazione per il raggiungimento di tale traguardo in un anno importante, in cui il Liceo “Benedetto Marzolla” festeggia i suoi 160 anni di storia; due cerimonie, quindi, vissute con orgoglio per Brindisi e per il “suo” Liceo classico, che investe continuamente nei propri studenti, valorizzandoli come previsto dal DM 108/2024.

Il Liceo “Benedetto” Marzolla si conferma fucina di talenti classici proprio perché crede nei suoi studenti, trasformando il Latino e il Greco in un’avventura viva e formativa, rendendo i giovani custodi del patrimonio antico in un mondo moderno.