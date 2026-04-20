Nella serata di venerdì 17 aprile, come concordato nel corso di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Brindisi alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Questore , in linea con quanto già fatto dall’inizio del 2026 in tutta la provincia, ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato il centro abitato di San Pietro Vernotico e il suo circondario. Le attività, che hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, si sono concentrate nelle zone più frequentate del paese e su alcune attività commerciali.

Al termine delle operazioni sono stati controllati 7 esercizi commerciali; su tre di essi sono in corso approfondimenti di indagine amministrativa al fine di verificare violazioni che comportino le contestazioni di rito da parte della Divisione della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura e da parte della Guardia di Finanza. Inoltre sono state controllate complessivamente 187 persone, 172 veicoli e sono state contestate quattro violazioni alle norme del Codice della Strada.

Come già preannunciato dal Questore, i controlli di questo genere si ripeteranno nelle prossime settimane a Brindisi e in altri Comuni della provincia.