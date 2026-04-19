Si terrà venerdì 24 aprile 2026, alle ore 16:30, presso l’Auditorium Mauro Maniglio del Liceo Scientifico Statale Fermi-Monticelli e della Scuola Europea di Brindisi, la cerimonia conclusiva della terza edizione del Premio “Franco Arina”, iniziativa dedicata alla riflessione civica e alla progettazione del futuro della città.

Sono stati 79 gli studenti coinvolti, autori di 28 elaborati, presentati sia individualmente che in gruppo. I lavori si sono confrontati con un tema impegnativo e attuale: immaginare e progettare la Brindisi del futuro, con uno sguardo critico e consapevole, capace di coniugare identità, storia e prospettive di sviluppo.

A presiedere la cerimonia saranno la dirigente scolastica Stefania Metrangolo e la professoressa Filomena Arina, ideatrice del Premio. La commissione giudicatrice, che ha esaminato gli elaborati, è stata presieduta dalla stessa Arina ed era composta da Carlo Pasquale Arina, Marco Greco, Stefania Metrangolo, Gianfranco Perri e Adele Totaro.

Nel corso dell’evento, tutti i partecipanti riceveranno un attestato consegnato dal sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Oltre al primo premio assegnato ufficialmente dalla commissione, sono previsti ulteriori riconoscimenti messi a disposizione da istituzioni e realtà cittadine che hanno sostenuto l’iniziativa.

Un appuntamento che valorizza il contributo delle nuove generazioni e rilancia il ruolo della scuola come luogo di elaborazione di idee per il futuro del territorio.