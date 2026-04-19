Terza sconfitta consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate di campionato, per una Valtur Brindisi che non riesce più a vincere e scuotersi in questa parte finale di regular season di Serie A2 scivolando al sesto posto attuale in classifica. Ennesimo scivolone esterno in casa di una Estra Pistoia che ritrova la vittoria dopo oltre due mesi, due punti che le permettono di staccare l’ultimo posto in classifica ad una giornata dalla fine. MVP del match Lorenzo Saccaggi autore di 20 punti con 4/4 dalla distanza, di cui due triple decisive nel finale di gara.

Valtur Brindisi in campo senza Zach Copeland e Mabor Dut Biar, quest’ultimo a causa di in un leggero trauma al ginocchio destro riportato in settimana, entrambi non presenti al PalaCarrara di Pistoia, mentre da registrare l’esordio per la new entry Tajion Jones. Presente solamente a referto Gabriele Miani, in condizioni fisiche non al meglio. Starting five biancoazzurro inedito formato da Cinciarini-Francis-Jones-Esposito-Vildera che impatta bene il match con un parziale iniziale di 3-12 nei primi sei minuti di gioco. Pochi istanti dopo coach Strobl subisce un fallo tecnico per proteste e Francis infila la seconda tripla di fila della sua partita per il primo vantaggio in doppia cifra dei suoi (5-16 al 7’). La reazione dei padroni di casa parte dalle mani di Stefanini, a segno con cinque punti consecutivi ma è Vildera con un paio di canestri sotto le plance a ristabilire il gap di vantaggio a fine primo quarto sul 14-22. Pistoia aumenta l’intensità difensiva e mette alle strette l’attacco brindisino fermo alla tripla frontale di Mouaha in tre minuti e mezzo del secondo quarto (21-25). Si sblocca Jones al tiro, autore di cinque punti consecutivi, ma i padroni di casa tornano a contatto ad un possesso pieno di distanza (29-32 al 18’) grazie agli otto rimbalzi offensivi. La fiammata di Anderson vale il -1 a fine primo tempo sul 39-40. Al rientro in campo Alajiki commette il quarto fallo personale e Pistoia si appoggia sempre più sulle spalle di Magro nel duello tra centri italiani contro Vildera. Il primo vantaggio dei padroni di casa arriva al 23’ sul 44-41 approfittando del momento d’empasse dell’attacco biancoazzurro. Saccaggi diventa un fattore al tiro da tre punti, Cinciarini sull’altro lato del campo prova a guidare i suoi nel momento più difficile (52-51 al 28’). Fantoma si scuote con cinque punti consecutivi sul finire del terzo quarto ad impattare il punteggio sul 56-56. Una magia di Anderson allo scadere dei 24” apre l’ultimo periodo di gioco, Francis in penetrazioni ritrova la via del canestro dopo un lungo periodo di digiuno. Nonostante vari e ripetuti tentativi, costruiti anche piedi per terra, Brindisi sbatte contro i ferri dalla distanza e Pistoia allunga fino al 65-59 a sei minuti dalla fine. Dopo il timeout chiamato da coach Bucchi, Brindisi piazza un contro break di 2-11 frutto delle incursioni di Francis al ferro a valere il contro sorpasso 67-70 al 37’. Saccaggi realizza due triple in due azioni di fila che cambiano nuovamente l’inerzia e indirizzano il match nelle mani di Pistoia grazie ad un break decisivo di 12-1 negli ultimi tre minuti di gioco.

Si ritornerà in campo domenica 26 aprile per l’ultimo turno di regular season al PalaPentassuglia dove andrà in scena il derby pugliese tra Valtur Brindisi e Ruvo di Puglia.

IL TABELLINO

ESTRA PISTOIA-VALTUR BRINDISI: 79-71 (14-22, 39-40, 56-56, 79-71)

ESTRA PISTOIA: Alajiki 8 (3/9, 0/3, 6 r.), Gallo (0/1, 0/1, 1 r.), Anderson 23 (4/7, 3/8, 4 r.), Magro 4 (2/4, 5 r.), Stefanini 16 (3/7, 2/7, 3 r.), Zanotti 6 (2/3, 0/1, 1 r.), Dellosto 2 (1/2, 0/2, 8 r.), Saccaggi 20 (3/4, 4/4, 4 r.), Flauto, Grieco ne, Pinelli ne, Ciocca ne. Coach: Strobl.

VALTUR BRINDISI: Jones 6 (1/4, 1/4, 1 r.), Cinciarini 15 (3/4, 2/5, 5 r.), Francis 19 (5/11, 2/11, 2 r.), Mouaha 3 (1/2 da tre), Vildera 13 (5/8, 12 r.), Miani ne, Esposito 5 (2/6, 0/1, 7 r.), Radonjic 1 (0/1, 0/2, 3 r.), Maspero (0/2, 2 r.), Fantoma 9 (2/2, 1/1, 1 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Pellicani – Tirozzi – Yang Yao.

NOTE – Tiri liberi: Pistoia 16/17, Brindisi 14/24. Perc. tiro: Pistoia 27/63 (9/26 da tre, ro 11, rd 29), Brindisi 25/64 (7/26 da tre, ro 12, rd 26).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi