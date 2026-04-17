Il Liceo Classico, Artistico e Musicale parteciperà all’iniziativa “Percorsi di legalità – In scena con la Polizia di Stato”, in programma presso il Nuovo Teatro Verdi martedì 21 aprile, alle ore 9, in collaborazione con il Comune di Brindisi e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’evento, a cui il Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano guidato dalla Dirigente Scolastica Carmen Taurino è stato invitato a partecipare, rappresenta un importante momento di riflessione per promuovere la cultura del rispetto e affrontare temi cruciali come il bullismo, la violenza di genere e del rispetto delle regole, valori fondamentali per la crescita delle giovani generazioni.

Nel corso della cerimonia, il Liceo Musicale “Durano” sarà protagonista di un’esibizione artistica, contribuendo con il proprio talento a rendere ancora più significativo l’incontro. Sarà inoltre presente una delegazione di studenti in rappresentanza degli indirizzi Classico, Artistico e Musicale, a testimonianza dell’impegno condiviso dell’istituto nella promozione della cultura della legalità. Per l’occasione sarà anche declamato il monologo sul bullismo di Paola Cortellesi “Mi chiamo Giancarlo Cartino” da una studentessa del Liceo Artistico.

La partecipazione all’iniziativa conferma il ruolo centrale della scuola nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili, attraverso esperienze educative che coniugano cultura, arte e impegno civile.