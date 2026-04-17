Nelle giornate del 15 e 16 aprile, alcuni studenti delle classi terminali del Liceo “Marzolla” hanno svolto una visita straordinaria presso le Istituzioni parlamentari e governative a Roma, la cui organizzazione è stata voluta e patrocinata dall’ On.le Mauro D’Attis per onorare il 160° anniversario della nascita del Liceo Classico di Brindisi. I ragazzi, accompagnati dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Carmen Taurino e dal prof. Gemma, docente di Diritto e referente di Ed. civica del Liceo, hanno visitato le sedi di Montecitorio e Palazzo Madama partecipando alle sedute in Aula. A Montecitorio, dopo aver svolto in chiave propedeutica una formazione tecnica sull’iter di una proposta di legge, a cura dell’On.le D’Attis e dell’On.le Caroppo, gli studenti, scoprendo con piacevole sorpresa le affinità con le tecniche proprie del debate praticato nel liceo da diversi anni, hanno approfondito con grande interesse le procedure legate all’ iter legis e alla discussione, alle tempistiche e modalità di votazione presso la Camera dei Deputati, cui hanno avuto modo di assistere con enorme interesse. Proprio in Parlamento, il saluto pubblico agli studenti e alla Scuola avanzato dagli scanni della Presidenza della seduta, accompagnato dall’applauso corale dei deputati, ha generato una grande emozione nella delegazione brindisina.

Gli studenti sono stati ammessi anche a visitare Palazzo Chigi, dove hanno approfondito la storia della prestigiosa sede, le funzioni e i meccanismi legati all’ azione governativa. Sentimenti di gratitudine sono stati espressi dalla delegazione all’ On.le D’Attis per la preziosa opportunità di visitare le sedi istituzionali.

L’esperienza, che rimarrà impressa nella storia dell’anno in cui ricorre l’importante anniversario del Liceo Classico “Marzolla”, si è rivelata un’importante occasione di arricchimento culturale e di educazione alla cittadinanza attiva, consentendo ai ragazzi di confrontarsi direttamente con le dinamiche istituzionali e di comprendere il valore concreto della partecipazione democratica.