Marco Nocera presenta il suo secondo singolo del 2026, un’esplosione di energia positiva, dal 24 aprile in rotazione radiofonica e disponibile per l’ascolto e il download su tutte le piattaforme di musica digitale

Dimmi che ci stai è un brano che esalta l’importanza dell’autenticità in un mondo sempre più costretto da omologazioni. La data di lancio corrisponde alla pubblicazione del terzo album dell’artista pugliese, “Un mondo da svelare” e spiana il percorso verso un nuovo lavoro già in fase di produzione.

Dopo “Schiattame ‘o core”, Marco Nocera non accenna ad arrestare il suo cammino, con l’intenzione di proporsi e farsi notarer nel panorama musicale italiano

Il videoclip, interamente realizzato con i testi del brano in modalità “VFX”, esprime il concetto dell’autenticità, concepita come immaginazione, in uno scenario molto caotico ma razionalizzato dell’omologazione.

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Marco Nocera nasce a Brindisi nel 1985 sotto il segno dei Pesci, ed è un artista poliedrico, produttore musicale e filmmaker con base a Brindisi. Con oltre 10 anni di esperienza nella creazione audiovisiva, la sua musica fonde elettronica, atmosfere cinematografiche e cantautorato moderno. La sua carriera inizia tra la radio e la tv, realizzando videoclip e cortometraggi, oltre a programmi radiofonici per emittenti locali. Questa visione “per immagini” si riflette nel suo approccio compositivo: ogni brano è una colonna sonora, ogni suono evoca uno scenario. Il 2026 segna un punto di svolta con l’uscita di “Un Mondo da Svelare”, un concept album che unisce tutte le sue anime artistiche evolute dopo l’esperienza di “Look ahead” (2021) e “Homeland atmosphere” (2019).