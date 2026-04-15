Gli ex studenti del liceo Scientifico Statale T. Monticelli, attuale Liceo Scientifico Fermi Monticelli e European High School di Brindisi diplomati nell’anno 1996 si rivedranno presso l’auditorium del liceo in via Nicola Brandi, sabato 18 aprile 2026 dalle 10.00 alle 11.00 per celebrare i loro primi 30 anni dal diploma.

Al suono della campanella entreranno a scuola per raccontarsi e soprattutto raccontare le proprie storie di vita anche agli attuali studenti delle classi quarte e quinte. Un nostalgico check in che li riporterà all’indimenticabile vissuto degli anni 90.

Testimonianze dunque di chi ha lasciato la propria terra per studiare e lavorare e di chi invece ha scelto di restare. Una macchina del tempo che dialoghera’ con chi è in procinto di scegliere il proprio futuro. Si invieranno gli attuali studenti a riporre i propri pensieri in una scatola che sarà lasciata fra le mura del liceo e che sarà riaperta da loro, dopo 20 o 30 anni dalla frequenza dell’ultimo anno. Una playlist degli anno 90 accompagnerà la visione di un album fotografico degli anni scolastico 1995/1996.

L’invito è stato rivolto a tutti gli ex studenti e docenti del liceo.

Si ringraziano la dirigente scolastica professoressa Stefania Metrangolo e la vicepreside professoressa Romano.