C’è tempo sino al 30 aprile prossimo per partecipare al Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”, prestigiosa iniziativa culturale dedicata alle opere edite e inedite di poesia, narrativa e saggistica: l’iniziativa, giunta alla XXIII edizione, è promossa e organizzata dall’associazione Solidea – 1 Utopia odv, con il patrocinio del Comune di Mesagne – Area Cultura e Turismo – e dell’Università del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici.

Le cerimonie di premiazione si svolgeranno in due momenti distinti: per la sessione Editi i vincitori saranno presentati e premiati nella piazza d’armi del castello di Mesagne nel mese di luglio; mentre la premiazione della sezione Inediti si terrà nel mese di dicembre presso il Teatro Comunale di Mesagne.

Il bando completo del concorso, che da più di due decenni rappresenta un’occasione significativa di incontro e confronto culturale e contribuisce alla diffusione della letteratura contemporanea e alla promozione del territorio, è reperibile sul sito ufficiale dell’associazione (https://sl1nk.com/moag523).