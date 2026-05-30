Dal prossimo 1° luglio entrerà in servizio il primo Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli, una novità attesa da anni che consentirà di collegare senza cambi il Salento, la Puglia centrale e la Campania. Trenitalia ha già aperto la vendita dei biglietti per il nuovo collegamento ad alta velocità, che rappresenta un passo significativo nel potenziamento della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno.

Il treno partirà da Lecce alle 18.10 e raggiungerà Napoli Centrale effettuando fermate a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. In direzione opposta, la prima corsa da Napoli Centrale è prevista il 2 luglio alle 6.45.

Grazie all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, il nuovo collegamento consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, eliminando la necessità di cambi e rendendo più semplice e confortevole il viaggio tra le due regioni. Si tratta di una prima fase del più ampio progetto della linea ad Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, destinata a ridurre ulteriormente i tempi di percorrenza una volta completata.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, che ha definito l’attivazione del servizio «un traguardo importantissimo per migliorare la mobilità del nostro territorio». Secondo Decaro, il nuovo collegamento rappresenta un risultato concreto che permette di unire direttamente Puglia e Campania, offrendo ai viaggiatori un servizio più moderno ed efficiente.

«Attualmente i tempi di percorrenza sono ancora di circa cinque ore da Lecce e tre ore e mezza da Bari – ha sottolineato – ma con il progressivo avanzamento dei lavori infrastrutturali saranno attivate nuove tratte che consentiranno di ridurre ulteriormente i tempi di viaggio e aumentare il numero dei collegamenti giornalieri».

L’ex sindaco di Bari ha inoltre evidenziato come, nonostante i ritardi accumulati negli anni passati nella realizzazione delle opere ferroviarie strategiche per il Sud, l’avvio del Frecciarossa diretto rappresenti «un segnale concreto che fa guardare con fiducia alle nuove opportunità per il Mezzogiorno».

Decaro ha infine ricordato che dal 1° luglio anche Taranto tornerà ad avere collegamenti ferroviari diretti verso Napoli e Roma, dopo la conclusione dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Potenza-Battipaglia prevista per il 30 giugno. Un ulteriore tassello, ha evidenziato, verso una mobilità più efficiente e accessibile, fondamentale per connettere il Sud al resto del Paese.