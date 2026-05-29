Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, tra Ceglie Messapica, Villa Castelli e San Michele Salentino, torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama fisarmonicistico internazionale: il CAM Accordion Festival, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione, confermandosi punto di riferimento per giovani musicisti, professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno accolto decine di allievi internazionali e prestigiosi artisti della scena mondiale della fisarmonica, il festival rinnova la propria missione: promuovere la cultura musicale, valorizzare il territorio pugliese e creare occasioni di incontro e confronto tra diverse tradizioni artistiche.

Per quattro giorni il territorio brindisino diventerà un laboratorio musicale a cielo aperto, con masterclass, workshop, incontri formativi e concerti serali ospitati in alcune delle location più suggestive della provincia.

Ogni mattina, dalle ore 8:00 alle 15:00, saranno protagoniste le attività didattiche dedicate alla fisarmonica, guidate da un corpo docente internazionale di altissimo livello.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figurano nomi di assoluto prestigio come Luca Colantonio (Italia), Igor Krizman (Germania), Anibal Freire (Portogallo), Mario Stefano Pietrodarchi (Italia) e Geir Draugsvoll (Danimarca), artisti che rappresentano alcune delle più autorevoli scuole

fisarmonicistiche europee.

Il programma concertistico prenderà il via il 31 maggio presso il Castello Ducale di Ceglie Messapica, con il concerto “Da Napoli a Buenos Aires”, che vedrà protagonisti la pianista Sofia Sguazzo e il fisarmonicista Luca Colantonio, in un viaggio musicale tra la tradizione

italiana e le atmosfere del tango argentino.

Il 1° giugno, presso l’Oratorio “San Michele Arcangelo” di San Michele Salentino, andrà in scena “Oda para Astor”, un omaggio ad Astor Piazzolla con Vince Abbracciante alla fisarmonica e Aldo Di Caterino al flauto.

Gran finale il 2 giugno a Villa Castelli, in Largo Chiesa Vecchia, con il concerto del La Gitane Trio, formazione che fonde jazz manouche, sonorità mediterranee e virtuosismo strumentale, accompagnando il pubblico in una serata arricchita da un percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze del territorio.

Il festival è realizzato con il sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte e grazie alla collaborazione di partner che da anni investono nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione della fisarmonica, tra cui Pigini Fisarmoniche, eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.

«Il CAM Accordion Festival continua a crescere anno dopo anno – dichiarano gli organizzatori – diventando un luogo di incontro tra culture, generazioni e linguaggi musicali differenti. La quarta edizione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di costruzione di una rete internazionale che vede la Puglia protagonista attraverso la musica».

Con una proposta che unisce alta formazione, spettacolo e promozione territoriale, il CAM Accordion Festival si conferma una manifestazione capace di attrarre artisti e studenti da tutta Europa, contribuendo a rafforzare il ruolo della Puglia come crocevia culturale del Mediterraneo.

CAM ACCORDION FESTIVAL 2026

30 maggio – 2 giugno 2026

Ceglie Messapica – San Michele Salentino – Villa Castelli (BR)