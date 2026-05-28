Ieri pomeriggio, in una splendida cornice primaverile, cinque atlete della Scuderia Equestre Apulia di Cellino San Marco hanno dato dimostrazione di grande sport ed eleganza nell’equitazione superando l’esame finale per il conseguimento dell’ambito Attestato FISE.

Le allieve del 1° e 2° Corso di Equitazione sotto la straordinaria guida di Eleanor Frances Stiling, nota istruttrice di equitazione della Federazione Italiana Sport Equestri molto apprezzata nel panorama equestre internazionale affiancata da Gaia Francesca Annino, hanno dato dimostrazione, davanti ad un pubblico numeroso, della migliore cultura equestre e della valenza didattica dei corsi di equitazione che la Scuola Federale per gli Sport Equestri della Scuderia Equestre Apulia propone consentendo ai propri allievi di conseguire il Brevetto sia in Discipline Olimpiche che Dressage.

L’evento, organizzato sotto l’egida della Fise, ha visto scendere in campo le giovani atlete che, in sella ai loro cavalli, fidati compagni di gara, hanno brillantemente superato i percorsi tecnici per il conseguimento del Brevetto regalando al numeroso pubblico presente una competizione di alto profilo, grande spettacolo equestre, una grande festa per celebrare il legame unico tra uomo e cavallo.

In una emozionante cerimonia di premiazione al termine dell’esame finale, il Sindaco di Cellino San Marco, Marra Marco, ha consegnato la prestigiosa Coccarda di Bronzo alle atlete Valentina Cesarano, Beatrice Morleo e Giulia Morleo; la 1^ Coccarda alle atlete Asia Carulli e Fatima Miglietta. Per tutte, Attestato FISE di conseguimento del livello agonistico.

Un sentito ringraziamento al nostro Sindaco Marra Marco la cui presenza non è stata solo un gesto di vicinanza istituzionale, ma un segnale concreto dell’attenzione che la sua Amministrazione riserva allo sport, ai giovani, ai valori del benessere. Condividere con noi questa giornata di sport, inclusione ed aggregazione sociale ha un valore educativo notevolmente apprezzato dalle nostre atlete.