A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell’abitato di Brindisi (BR) i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata.

Per consentire i lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell’abitato di Brindisi (BR) nelle ore serali e notturne, tra le 21:00 del 27 maggio 2026 e le 05:00 del 28 maggio 2026. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro le 05:00 del 28 maggio 2026.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

numero verde 800.735.735

www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)

X, account @AcquedottoP

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

Alessandro Di Pierro

Service Comunicazione

Comunicazione e Media

Acquedotto Pugliese S.p.A

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