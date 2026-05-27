Le SoHO (le sostanze di origine umana) e la Strategia Pbm (Patient blood management): verso l’Errore zero nel percorso trasfusionale.

Questo il tema dell’evento formativo che ha come responsabile scientifico Antonella Miccoli, direttore del Trasfusionale del Perrino, in programma il 4 giugno alle 8.45 sulla nave San Giusto (banchina Garibaldi).

Interverranno al corso, organizzato dall’Ufficio formazione della Asl, il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il presidente dell’Ordine dei medici Arturo Oliva.

“La Medicina trasfusionale – spiega la dottoressa Miccoli – sta vivendo un cambio di modello con l’introduzione del Regolamento Ue 2024/1938 che non rappresenta solo un aggiornamento normativo, ma ridefinisce il concetto di ‘terapia cellulare’ includendo le SoHO (Substances of Human Origin). In questo scenario, la sicurezza non si limita alla validazione biologica, ma si estende all’appropriatezza clinica”. L’evento mira a colmare il gap tra il “nuovo sapere” normativo e il “saper fare” clinico, ponendo come cardine la sicurezza trasfusionale e la tutela del ricevente, con un focus specifico sul Pbm.