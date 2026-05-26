New entry nello staff della prima squadra per la Olio Pantaleo Fasano sarà Lucio Zigrino che curerà la parte atletica della prima squadra . Zigrino che dopo aver conseguito una Laurea in Attività Motorie e Sportive si affaccia nel mondo dello sport conseguendo la specializzazione in riatletizzazione, recupero e preparazione atletica di sport individuali e di squadra, oltre ad essere istruttore di functional training e mobilità articolare. La sua preparazione lo portano al servizio del mondo del calcio con l’acquisizione del patentino Uefa di C e B della FIGC. Entra nello staff della ASD Monopolis nelle Under 16 e 17. Nella scorsa stagione l’arrivo nel mondo della pallavolo in seno alla Olio Pantaleo Fasano.

“Sono molto felice e onorato di continuare a far parte della Olio Pantaleo Volley Fasano. Dopo il primo anno di “tirocinio” raccolgo un eredità importante lasciata dal mio collega Andrea Blasi che saluto e ringrazio per la fantastica annata passata insieme. Sappiamo tutti quanto, la parte atletica, in uno sport come la pallavolo, sia di fondamentale importanza; la nuova formula a 17 squadre è uno stimolo importante e altrettanto impegnativo. I tanti turni infrasettimanali che ci attendono e lo giocare quasi ogni tre giorni implica una bella sfida a livello di carichi di lavoro da gestire durante la stagione. I fantastici risultati ottenuti nella scorsa stagione ci fanno presentare ai nastri di partenza della nuova annata, non più come una cenerentola, ma come una vera e propria certezza della categoria, il che mi dà ancora più stimolo e voglia di dare il massimo. Metto sempre al centro del mio lavoro l’atleta e su di esso cerco di cucire l’abito adatto che possa servire ad esprimersi al meglio in campo, senza mai tralasciare l’aspetto psicologico ed emotivo ricordandosi sempre che dietro ogni atleta c’è una persona. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione cercando di mettere al servizio della squadra e dello staff la mia esperienza, le mie capacità, la mia voglia di non smettere mai di imparare e migliorarsi. Il tutto condito da quella mia particolare “cazzimma” che rispecchia un pò lo spirito della Olio Pantaleo Fasano”.



Giada Amatori