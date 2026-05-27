Le elezioni amministrative in provincia di Brindisi confermano la crescita del Movimento 5 Stelle nei territori in cui si è scelto di costruire progetti credibili, aperti al civismo e fortemente radicati nelle comunità locali.

Il dato politico più rilevante arriva da San Vito dei Normanni, dove la coalizione sostenuta dal Movimento 5 Stelle, con Marco Ruggiero, ha raggiunto il ballottaggio costruendo una proposta politica autorevole, innovativa e profondamente alternativa ai vecchi schemi della politica locale. Un risultato importante, ottenuto grazie ad un lavoro serio, alla credibilità del candidato e ad una visione chiara di cambiamento amministrativo. Il consenso raccolto dimostra che una parte ampia della città chiede partecipazione, competenza, trasparenza e una nuova idea di governo del territorio.

A Mesagne il Movimento 5 Stelle passa dal 2,87% e 414 preferenze del 2024 al 10,27% con 1.349 voti, più che triplicando il consenso grazie all’apertura al civismo. Un risultato che ha portato all’elezione di Omar Ture in consiglio comunale e contribuito alla vittoria del sindaco Francesco Rogoli.

Molto significativo anche il risultato di Ceglie Messapica, dove per la prima volta il Movimento 5 Stelle ha costruito, insieme alla lista civica “Radici d’Impegno”, la lista unitaria “Uniti si cambia”, risultata la più votata dello schieramento che andrà all’opposizione. Un’esperienza che dimostra quanto l’unione tra civismo e Movimento possa rappresentare una proposta forte e credibile.

Anche a Latiano arriva un segnale incoraggiante: alla sua prima esperienza elettorale, Tonino Vacca ha ottenuto 145 preferenze, creando una buona base da cui ripartire e crescere nei prossimi anni.

Un ringraziamento sincero va a tutti i candidati, agli attivisti e ai simpatizzanti che con impegno, passione e spirito di squadra hanno reso possibile questi risultati.

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S BR