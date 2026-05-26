Grazie ai sanvitesi che hanno scelto il nostro progetto e alla grande comunità di donne e uomini che in queste settimane ha creduto nella possibilità di costruire una San Vito più seria, più credibile e più vicina alle persone.

Il risultato di oggi dice una cosa molto chiara: cresce in città la voglia di cambiamento. E questo consenso va ben oltre i confini tradizionali del centrosinistra.

È un dato ancora più significativo se si considera che abbiamo affrontato due candidati espressione di esperienze amministrative che hanno governato la città negli ultimi anni.

Ringrazio inoltre presidenti di seggio, scrutatori, forze dell’ordine e tutto il personale che ha garantito con impegno, equilibrio e senso delle istituzioni il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Adesso si apre una fase decisiva.

Tra due settimane San Vito dovrà scegliere se aprire finalmente una stagione nuova oppure continuare con modelli politici e amministrativi che negli anni hanno mostrato tutti i propri limiti.

Noi continueremo a parlare a tutta la città. Con serietà. Con rispetto. Con chiarezza. Lo faremo partendo dai contenuti, dalle priorità e da una visione concreta del futuro di San Vito.

Per questo il mio invito è semplice: partecipate. Andate a votare. Leggete il nostro programma. Confrontate idee, proposte e credibilità delle persone.

Perché oggi più che mai il futuro di San Vito riguarda tutti, anche chi in passato ha fatto scelte diverse dalla nostra.

La politica divide quando cerca consenso. Unisce quando costruisce futuro.

Ed è esattamente quello che vogliamo fare.

Da domani torneremo tra la gente, con ancora più determinazione.

Riconnettiamo San Vito.

San Vito dei Normanni, 25.5.2026

Marco Ruggiero

Candidato sindaco

Area progressista