Giovedì 28 maggio, alle ore 20:00, l’Auditorium Santa – Spazio Culturale (ex convento Santa Chiara) di Brindisi ospiterà un appuntamento di grande prestigio musicale, organizzato dall’Associazione Musicale Culturale Le Voci dell’Arte APS di Brindisi.

Protagonisti della serata saranno il violoncellista Ferdinando Vietti e il pianista Maurizio Barboro. Il duo, che vanta un’intensa attività cameristica insieme, proporrà al pubblico brindisino un programma raffinato dedicato ad alcuni dei massimi capolavori del romanticismo europeo, esplorando le sonorità profonde e vibranti del violoncello accompagnato dal pianoforte.

Il Programma del concerto:

· F. Mendelssohn: “Lied ohne Worte” op. 109

· F. Schubert: Sonata in la minore “Arpeggione” (Allegro moderato, Adagio, Allegretto)

· J. Brahms: Sonata n. 1 in mi minore op. 38 (Allegro non troppo, Allegretto quasi Menuetto, Allegro)

Ferdinando Vietti è un violoncellista dalla solida formazione internazionale (Conservatorio di Cuneo, Accademia di Pavia, Musikhochschule di Augsburg) e dal curriculum poliedrico. Accanto a un’intensa carriera orchestrale e cameristica, si è distinto per collaborazioni di alto profilo, tra cui il debutto mondiale del concerto “MM22” di Giovanni Allevi presso le Terme di Caracalla nel 2025. È inoltre co-fondatore dell’Associazione Culturale Musicale “Felice De Giardini”.

Maurizio Barboro, pianista di lunga carriera, ha collaborato come solista con istituzioni sinfoniche in tutto il mondo fin dal 1980. Con un’ampia produzione discografica che spazia dall’integrale dei concerti di Shostakovich alle principali sonate per violoncello e pianoforte, Barboro affianca all’attività concertistica un impegno costante nella didattica e nella direzione artistica di importanti realtà musicali.

Un evento di raffinato valore culturale, promosso dedicato agli amanti della grande musica classica e del dialogo intimo tra violoncello e pianoforte.

Ingresso: Libero con contribuzione volontaria

Info e prenotazioni: 329/6829822