A San Vito dei Normanni sarà ballottaggio tra Marco Ruggiero e Giacomo Viva. Lo scenario delineatosi sin dalle prime sezioni scrutinate ha confermato un equilibrio molto marcato tra i due candidati alla carica di sindaco, entrambi attestati intorno al 38 per cento dei consensi, rendendo inevitabile il ritorno alle urne per il secondo turno.

Nel Comune sono stati chiamati al voto 17.916 elettori distribuiti in 19 sezioni. La competizione elettorale si è sviluppata attorno a tre candidature, ma già nelle prime ore dello spoglio è apparso chiaro come la sfida decisiva fosse quella tra Ruggiero e Viva.

Marco Ruggiero, sostenuto da Attiva San Vito, Prossima, Partito Democratico, Avanti-PSI e Movimento 5 Stelle, ha mantenuto un testa a testa costante con Giacomo Viva, candidato sostenuto da Forza Italia-PPE, Insieme per San Vito, San Vito Viva e Fratelli d’Italia.

Più distaccata la sindaca uscente Silvana Errico, appoggiata da Prima San Vito, Lista Silvana Errico e La Nuova San Vito, che si attesta intorno al 24 per cento.

L’esito finale, dunque, sarà deciso al secondo turno, in una sfida che si preannuncia apertissima e nella quale il peso politico ed elettorale degli elettori che al primo turno hanno scelto Errico potrebbe risultare determinante.