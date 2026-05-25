Sarà la Biblioteca del Vicolo, nel cuore del centro storico di Brindisi, a ospitare martedì 26 maggio alle ore 16:30 la finale di “Per un pugno di libri… Next Generation” e “Per un pugno di libri Kids”, il progetto dedicato alla lettura promosso dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “Marco Pacuvio”.

L’evento vedrà sfidarsi le tre squadre finaliste degli Istituti Comprensivi Sant’Elia Commenda e Santa Chiara per la categoria Next Generation, mentre per la sezione Kids scenderanno in campo le classi quinte della scuola primaria Don Milani dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara.

La manifestazione rappresenta il momento conclusivo di un percorso che, nel corso dell’anno scolastico, ha coinvolto studenti, docenti, famiglie e realtà del territorio, trasformando la lettura in occasione di incontro, confronto e partecipazione attiva.

Accanto alla gara letteraria, il pomeriggio sarà arricchito da numerose iniziative collaterali.

In piazza Duomo sarà presente l’AVIS che durante la serata premierà i vincitori del concorso “Gocce di Vita”, promosso dall’AVIS stessa e realizzato nelle classi della Pacuvio.

Spazio anche alla creatività e alla valorizzazione del territorio con il gruppo di ricamo “Cuci e Scuci”, che esporrà i lavori realizzati durante l’anno. Alle componenti del gruppo va il ringraziamento speciale degli organizzatori per il sostegno concreto offerto all’iniziativa, attraverso la donazione dei ricordi della serata e di numerosi contributi organizzativi.

Numerosi i partner che hanno sostenuto il progetto. Un ringraziamento particolare va alle aziende brindisine Chocomix, Carrisiland e Centro Libri per i premi donati ai partecipanti, alla casa editrice Pelledoca che ha contribuito alla preparazione delle semifinali con la donazione di libri, e all’HD Library, da sempre al fianco della manifestazione, per il supporto logistico, i premi destinati ai vincitori della sezione Kids, il sostegno nella comunicazione e la partecipazione di Ida De Giorgio nel ruolo di giudice della gara.

Un ringraziamento va inoltre a Spazio Desteenazione per il prezioso contributo organizzativo e per aver messo a disposizione due aiuto giudici, fondamentali nella gestione dei giochi durante la gara.

Fondamentale anche la collaborazione della Biblioteca del Vicolo, che ospiterà l’evento, e il patrocinio del Comune di Brindisi, che ha inserito l’iniziativa nel calendario ufficiale del “Maggio dei Libri”.

“Per un pugno di libri… Next Generation” si conferma così un progetto capace di unire cultura, scuola, cittadinanza attiva e comunità, valorizzando il piacere della lettura come strumento di crescita e condivisione.

Martedì 26 maggio, in occasione della finale di Per un pugno di libri Next Generation, saranno premiati gli elaborati realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado “M. Pacuvio” sul tema AVIS e donazione del sangue, nell’ambito del progetto “Gocce di Vita”.

Il progetto, avviato nel mese di febbraio, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra AVIS Comunale Brindisi “Angelo e Fiorella Putignano” e il corpo docente, con l’obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e la diffusione della cultura del dono come gesto di generosità e impegno civile.

L’iniziativa è legata al ricordo della Prof.ssa Antonietta De Bitonti, esempio di umanità, passione educativa e altruismo

L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 17:30 presso la Biblioteca del Vicolo, in via Santa Chiara 2, Brindisi.