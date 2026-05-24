Grande partecipazione e alto profilo scientifico per il congresso dedicato al “Trattamento Full Arch del Mascellare Superiore”, svoltosi presso il Centro Dentale Sisto di San Pancrazio Salentino, diretto dal Dottor Carmelo Sisto.

L’evento ha richiamato professionisti del settore odontoiatrico provenienti da diverse realtà territoriali, confermando il crescente interesse verso le nuove tecniche di implantologia avanzata e chirurgia minimamente invasiva.

Ospite d’eccezione il Professor Andrea Tedesco, Docente al Master di II livello in implantologia zigomatica – presso l’Università degli Studi di Pisa – implantologo di fama internazionale, noto per i suoi innovativi protocolli di implantologia zigomatica minimamente invasiva e per i riconoscimenti ottenuti negli anni in ambito medico-scientifico internazionale. Durante il congresso il professore ha illustrato approcci innovativi relativi al trattamento full arch del mascellare superiore, con focus su tecnica piezoelettrica, live surgery ed esercitazioni pratiche su modelli anatomici.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione delle istituzioni locali, con la presenza del Sindaco di San Pancrazio Salentino, Dott. Edmondo Moscatelli e del Vice Sindaco, Dott. Vincenzo Buccolieri, a testimonianza dell’attenzione crescente verso eventi di formazione sanitaria e innovazione medica sul territorio.

Presente anche Maria Maddalena Sardella, Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Brindisi, intervenuta nel corso dell’incontro con un saluto istituzionale a nome del Presidente di Confindustria Brindisi, Giuseppe Danese, assente per impegni istituzionali.

Nel suo intervento, Sardella ha sottolineato l’importanza della formazione continua, della collaborazione tra professionisti e dell’innovazione tecnologica applicata alla sanità, evidenziando come eventi di questo livello rappresentino una concreta opportunità di crescita per il territorio pugliese.

“Occasioni come questa – ha dichiarato – dimostrano quanto sia fondamentale creare sinergie tra professionisti, imprese e istituzioni, affinché la sanità possa evolversi attraverso ricerca, competenza e condivisione delle conoscenze”.

Particolarmente apprezzata anche la scelta del Dottor Carmelo Sisto di entrare a far parte della famiglia di Confindustria come socio aggregato, segnale di una volontà concreta di costruire reti professionali e progettualità condivise nel settore sanitario.

L’evento si è concluso con grande partecipazione e interesse da parte dei presenti, confermando la Puglia come territorio sempre più attento all’innovazione medica, alla formazione specialistica e all’eccellenza sanitaria.