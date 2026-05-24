Alla presentazione delle iniziative promosse dalla Rete Associativa Appia Regina Viarum Puglia II, in concomitanza della Giornata Europea dei parchi e con la collaborazione dal Comune di Brindisi e del Consorzio Asi di Brindisi, ha preso parte attiva anche l’associazione Appia Wine Road, nata per dare un contributo concreto e sinergico alla valorizzazione del recente riconoscimento Unesco della Via Appia.

Oltre alle consuete attività autonome, l’associazione ha svelato nel dettaglio il ricco cartellone di iniziative che vedrà protagoniste le cantine locali nei prossimi mesi, da giugno a settembre. Un viaggio tra storia, natura, musica e, naturalmente, grandi vini.

Di seguito, il programma completo degli appuntamenti in calendario:

📅 Calendario Eventi “Appia Wine Road” (Giugno – Settembre)

26 Giugno (ore 20:30) | Cena sulla Via dei Sapori dell’Appia Antica

Cosa si fa: Una cena immersiva interamente ispirata ai banchetti dell’antica Roma. Un connubio perfetto tra storia, gusto e l’atmosfera suggestiva della musica d’arpa dal vivo.

Dove: Tenute Lu Spada – Strada Comunale 14 per Lo Spada, Brindisi.

Contatti: 393 8263651 | tenuteluspada.it

24 Luglio (ore 19:30) | Radici di pietre, sorsi di storie

Cosa si fa: Un percorso guidato che attraversa il paesaggio storico, la cultura del vino e la memoria della Via Appia. L’evento prevede narrazioni, momenti musicali e una degustazione finale.

Dove: Tenute Bellamarina – C.da Bellamarina snc, Torre Santa Susanna.

Contatti: 392 2559869 | info@tenutebellamarina.com

30 Agosto (ore 17:30) | Il Negroamaro tra tradizione e innovazione

Cosa si fa: Una suggestiva visita guidata tra i vigneti storici e la cantina, seguita da una degustazione di diverse espressioni di vino Negroamaro abbinate a specialità e finger food locali.

Dove: Cantina Botrugno – Via Arcione 1/7, Brindisi.

Contatti: 320 7977738 | sergiobotrugno@virgilio.it

6 Settembre (ore 17:00) | Crossing Giancola

Cosa si fa: Un’esperienza totalmente all’aria aperta che unisce la bellezza dei vigneti al benessere psicofisico. Sarà possibile scegliere tra percorsi a piedi, in bicicletta, sessioni di corsa o di yoga in mezzo alla natura.

Dove: Tenute Rubino – Tenuta di Jaddico, Brindisi.

Contatti: 377 3713039 | tenuterubino.it

25 Settembre (ore 19:30) | Regina Viarum – Vino, Storia e Musica

Cosa si fa: Una cena narrata lungo il tracciato della Via Appia Antica. I piatti proposti saranno ispirati ai diversi territori attraversati dalla celebre strada romana, accompagnati da vini selezionati e musica dal vivo.

Dove: Cantine Risveglio – Contrada Torre Mozza S.S. 7 km 5+700, Brindisi.

Contatti: 328 3525025 | info@cantinerisveglio.it

Per informazioni e prenotazioni: Si consiglia di contattare direttamente le singole cantine ai recapiti indicati per assicurarsi un posto agli eventi, che sono a numero limitato.