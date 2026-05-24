Per il quinto anno consecutivo, la passione per il tartufo incontra la solidarietà. Giorgio Rucco, micologo ed esperto conoscitore del settore, ha infatti deciso di rinnovare la sua speciale asta benefica di tartufi, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare ad associazioni impegnate nel sostegno alle famiglie in difficoltà.

Fino alle ore 20.30 di martedì 26 maggio sarà possibile partecipare all’iniziativa attraverso il profilo Facebook dell’organizzatore, contribuendo con una propria offerta. Alle ore 21 dello stesso giorno verrà annunciata online l’offerta vincitrice. Per scelta degli organizzatori, il nome del benefattore resterà riservato, mentre sarà resa nota la somma complessivamente raccolta.

L’intero ricavato sarà trasformato dal dottor Giorgio Rucco in buoni spesa per beni di prima necessità, destinati alle persone più bisognose. Tutti i buoni generati dall’iniziativa saranno successivamente pubblicati sul profilo Facebook dell’organizzatore, a garanzia della massima trasparenza.

Quest’anno saranno due le realtà del territorio coinvolte nella distribuzione degli aiuti:

l’Opera Frati e Soru di Novoli;

il Pronto Soccorso dei Poveri di Trepuzzi.

Un gesto concreto di solidarietà che, anno dopo anno, continua a unire generosità e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. L’invito rivolto alla comunità è semplice: partecipare e contribuire, anche con una piccola offerta, a trasformare un’iniziativa simbolica in un aiuto reale per tante famiglie.

Giada Amatori