La mostra “è BRINDISI: Impressioni, Origini, Desideri”, allestita presso Palazzo Granafei Nervegna, rappresenta un’esperienza culturale intensa e coinvolgente, capace di raccontare la città non soltanto attraverso immagini e documenti storici, ma soprattutto tramite emozioni, memoria collettiva e identità cittadina. Il percorso espositivo riesce infatti a unire storia, arte e riflessione personale, offrendo al visitatore una visione profonda di Brindisi come luogo vivo, complesso e in continua trasformazione.

Fin dall’inizio della mostra si percepisce il forte legame tra il territorio e le persone che lo abitano. Ad accogliere i visitatori vi sono tre statue in cartapesta realizzate da Francesco Lippolis, raffiguranti tre generazioni differenti: un uomo anziano con un giornale, una donna e un ragazzo con un tablet. Questa scelta artistica appare particolarmente significativa perché evidenzia l’evoluzione dei modi di comunicare e di informarsi nel corso del tempo. Le figure sembrano quasi sospese tra passato e presente e trasmettono l’idea di una società in continuo cambiamento, mostrando come la memoria collettiva si costruisca anche attraverso i piccoli gesti quotidiani.

Una delle sezioni più interessanti è quella dedicata alla storia della città, composta da pannelli, articoli di giornale, fotografie e testimonianze di eventi fondamentali per Brindisi. Tra i momenti storici più significativi emergono il 1943, anno in cui Brindisi divenne capitale d’Italia, la tragedia della Benedetto Brin, la nascita del petrolchimico Montecatini, la riforma agraria e l’arrivo dei profughi albanesi nel 1991. Quest’ultima sezione colpisce in modo particolare perché restituisce l’immagine di Brindisi come città dell’accoglienza e della solidarietà. La mostra riesce così a far comprendere come i grandi eventi storici influenzino profondamente la vita quotidiana delle persone e contribuiscano alla costruzione dell’identità di una comunità.

In tutto il percorso emerge inoltre il ruolo centrale del mare e del porto. Brindisi viene rappresentata come città di passaggio, di incontri e di scambi culturali, quasi un ponte tra popoli e culture diverse. Il mare non appare soltanto come elemento geografico, ma come simbolo della sua identità mediterranea. Questo messaggio viene rafforzato anche dal video dedicato alle attività marittime e portuali, con immagini di navi, operazioni industriali e lavori tecnici. Particolarmente significativo è il collegamento finale con l’I.T.E.T. Carnaro Marconi Flacco Belluzzi, che sottolinea il rapporto tra formazione scolastica e mondo del lavoro, evidenziando come la scuola possa rappresentare un ponte concreto verso il futuro professionale dei giovani.

La seconda parte della mostra cambia completamente atmosfera e lascia spazio allo sguardo personale degli artisti e dei fotografi contemporanei, tra cui Teo Iaia, Gianmarco Panucci, Mario Capriotti e Carlo Garzia. Le loro opere mostrano una Brindisi lontana dagli stereotipi turistici: periferie, spazi industriali, silenzi urbani, ulivi secolari e dettagli quotidiani diventano protagonisti di immagini autentiche e suggestive. Le fotografie trasmettono spesso una sensazione di malinconia e sospensione, ma allo stesso tempo riescono a trasformare luoghi apparentemente anonimi in spazi ricchi di significato. In questo modo la fotografia non serve soltanto a documentare la realtà, ma anche a interpretarla e a far emergere emozioni profonde.

Molto suggestivi risultano anche i grandi collage accompagnati da una citazione dello scrittore Jorge Luis Borges, secondo cui una città vive dentro di noi come un poema difficile da spiegare a parole. Questa frase sembra riassumere perfettamente il senso dell’intera esposizione: Brindisi non viene raccontata soltanto come luogo geografico, ma come insieme di ricordi, sensazioni e appartenenza.

La sezione forse più coinvolgente dal punto di vista emotivo è quella dedicata alla Via Appia e al cosiddetto “tappeto della memoria”. Il corridoio espositivo, ricoperto di fotografie e immagini della città, dà l’impressione di attraversare fisicamente la storia di Brindisi e la vita quotidiana dei suoi abitanti. Camminare lungo questo percorso simbolico permette al visitatore di sentirsi parte integrante della memoria collettiva della città. Anche le citazioni presenti sulle pareti, tratte da autori come Virgilio, Orazio ed Ernest Hemingway, contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e poetica. La frase “la via non finisce, cambia solo elemento” sintetizza perfettamente l’idea di continuità tra passato e presente che attraversa tutta la mostra.

Molto significativa è infine la scelta di lasciare a disposizione dei visitatori un quaderno su cui scrivere un pensiero personale. Si tratta di un gesto semplice ma importante, perché permette a ciascuno di sentirsi parte attiva dell’esposizione e di lasciare una traccia del proprio passaggio. In questo modo la mostra continua a vivere anche attraverso le emozioni e i ricordi condivisi dai visitatori stessi.

Dal punto di vista critico, la mostra risulta estremamente efficace nella capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico e di unire in modo coerente storia, arte e memoria collettiva. Il passaggio dalla cronaca storica alla fotografia contemporanea rende il percorso dinamico e mai monotono, mentre la scelta di non proporre una visione idealizzata di Brindisi permette di coglierne anche le contraddizioni: lo sviluppo industriale accanto alla perdita di identità, il progresso insieme alle ferite sociali e urbane.

Tuttavia, proprio per la grande quantità di immagini, riferimenti storici e suggestioni artistiche presenti, in alcuni momenti si avverte la mancanza di uno spazio più approfondito di spiegazione critica. Alcuni eventi storici vengono evocati più che realmente analizzati, lasciando talvolta il visitatore con emozioni forti ma con poche informazioni contestuali. Anche la sezione fotografica, pur essendo molto affascinante, può risultare difficile da comprendere pienamente senza conoscere meglio il percorso artistico e la poetica degli autori.

Nel complesso, però, “è BRINDISI: Impressioni, Origini, Desideri” si conferma una mostra di grande valore culturale ed emotivo. Non è soltanto una raccolta di fotografie o documenti storici, ma un vero e proprio viaggio nella memoria e nell’identità della città. L’esposizione riesce a trasmettere un forte senso di appartenenza e invita il visitatore a riflettere sul rapporto tra passato, presente e futuro, dimostrando come l’identità di un luogo nasca non solo dai grandi eventi storici, ma anche dagli sguardi, dalle abitudini quotidiane e dalle esperienze delle persone che lo vivono ogni giorno.

Elaborato realizzato da:

Francesco Caliandro e Ambra Albanese

Classe 3CMNC – I.T.E.T. Carnaro Marconi Flacco Belluzzi