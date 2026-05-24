Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nella serata di oggi a San Pietro Vernotico, in via Cellino San Marco, a causa di un incendio divampato all’interno di un garage.

L’intervento dei pompieri è valso allo spegnimento delle fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell’intera area coinvolta, evitando ulteriori conseguenze e il propagarsi del rogo ad altre strutture vicine.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per la gestione della viabilità nella zona interessata dall’emergenza.