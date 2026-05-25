May 25, 2026
Mag 25, 2026    Posted by    evidenza1, news

Si chiude con una partecipazione in flessione rispetto alle precedenti amministrative la tornata elettorale nei cinque Comuni della provincia di Brindisi chiamati al voto. I dati definitivi dell’affluenza evidenziano infatti un calo generalizzato in tutti i centri interessati dalle consultazioni.
La media dei cinque comuni al voto è del 58,60% degli elettori contro il 63,60% della precedente consultazione.

Il dato più alto resta quello di Torchiarolo, dove alle urne si è recato il 68,90% degli aventi diritto, in diminuzione rispetto al 73,73% della precedente elezione comunale.

Segue Latiano con il 63,76%, anche qui in netto calo rispetto al precedente 72,28%.

A San Vito dei Normanni l’affluenza definitiva si attesta al 58,22%, rispetto al precedente 62,23%, mentre a Mesagne si ferma al 55,42% contro il precedente 60,74%.

Il dato più basso tra i Comuni chiamati al voto è quello di Ceglie Messapica, dove ha votato il 57,19% degli aventi diritto, in calo rispetto al 60,38% della precedente tornata amministrativa.

Nel dettaglio:

COMPLESSIVO: 58,60% (precedente 63,60%)
Ceglie Messapica: 57,19% (precedente 60,38%)
Latiano: 63,76% (precedente 72,28%)
Mesagne: 55,42% (precedente 60,74%)
San Vito dei Normanni: 58,22% (precedente 62,23%)
Torchiarolo: 68,90% (precedente 73,73%)

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