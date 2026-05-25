Si chiude con una partecipazione in flessione rispetto alle precedenti amministrative la tornata elettorale nei cinque Comuni della provincia di Brindisi chiamati al voto. I dati definitivi dell’affluenza evidenziano infatti un calo generalizzato in tutti i centri interessati dalle consultazioni.
La media dei cinque comuni al voto è del 58,60% degli elettori contro il 63,60% della precedente consultazione.
Il dato più alto resta quello di Torchiarolo, dove alle urne si è recato il 68,90% degli aventi diritto, in diminuzione rispetto al 73,73% della precedente elezione comunale.
Segue Latiano con il 63,76%, anche qui in netto calo rispetto al precedente 72,28%.
A San Vito dei Normanni l’affluenza definitiva si attesta al 58,22%, rispetto al precedente 62,23%, mentre a Mesagne si ferma al 55,42% contro il precedente 60,74%.
Il dato più basso tra i Comuni chiamati al voto è quello di Ceglie Messapica, dove ha votato il 57,19% degli aventi diritto, in calo rispetto al 60,38% della precedente tornata amministrativa.
Nel dettaglio:
COMPLESSIVO: 58,60% (precedente 63,60%)
Ceglie Messapica: 57,19% (precedente 60,38%)
Latiano: 63,76% (precedente 72,28%)
Mesagne: 55,42% (precedente 60,74%)
San Vito dei Normanni: 58,22% (precedente 62,23%)
Torchiarolo: 68,90% (precedente 73,73%)