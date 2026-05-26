Con l’avvicinarsi della stagione balneare proseguono gli interventi di pulizia e sistemazione degli arenili cittadini da parte di Teknoservice. In vista della prima domenica a ridosso del mese di giugno, che tradizionalmente segna l’avvio della frequentazione estiva delle spiagge, il 90% degli arenili di competenza comunale è già stato reso fruibile per bagnanti e visitatori.

Le operazioni hanno riguardato la bonifica e la pulizia delle aree costiere, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate di sicurezza e decoro urbano in vista dell’aumento delle presenze lungo il litorale.

Per la giornata di domani è inoltre previsto un ulteriore intervento di bonifica nell’area libera adiacente al Lido Granchio Rosso, così da completare le attività programmate su uno dei tratti maggiormente frequentati della costa.