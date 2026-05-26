May 26, 2026
Mag 26, 2026    Posted by    news

Con l’avvicinarsi della stagione balneare proseguono gli interventi di pulizia e sistemazione degli arenili cittadini da parte di Teknoservice. In vista della prima domenica a ridosso del mese di giugno, che tradizionalmente segna l’avvio della frequentazione estiva delle spiagge, il 90% degli arenili di competenza comunale è già stato reso fruibile per bagnanti e visitatori.

Le operazioni hanno riguardato la bonifica e la pulizia delle aree costiere, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate di sicurezza e decoro urbano in vista dell’aumento delle presenze lungo il litorale.

Per la giornata di domani è inoltre previsto un ulteriore intervento di bonifica nell’area libera adiacente al Lido Granchio Rosso, così da completare le attività programmate su uno dei tratti maggiormente frequentati della costa.

Comments are closed.