Brindisi si prepara ad accogliere la 14ª edizione di Conoscersi in Regata, l’iniziativa si terrà domenica 31 maggio ed è promossa da GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi e il Circolo della Vela Brindisi, e tradizionalmente inserita nel programma ufficiale della Regata Internazionale Brindisi–Corfù 2026.

Nata per favorire l’incontro, l’ascolto e la condivisione attraverso la vela, Conoscersi in Regata è oggi uno degli appuntamenti più attesi del calendario sociale e solidale della città. È una giornata in cui il mare si trasforma in un luogo di relazione autentica, dove non esistono competizioni ma storie che si intrecciano e persone che scoprono la bellezza di navigare insieme.

L’edizione 2025 ha segnato un passaggio importante nella crescita dell’evento: 137 persone imbarcate, provenienti da 13 associazioni e realtà sociali del territorio, hanno potuto vivere una giornata di navigazione grazie alla disponibilità di 34 armatori che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni con spirito di accoglienza e condivisione. Numeri che raccontano un tessuto sociale vivo, sensibile e capace di riconoscere nel mare un luogo di incontro e apertura.

Quest’anno la risposta del territorio è ancora più forte. Le richieste di partecipazione già pervenute superano le 200 persone, un dato che conferma quanto Conoscersi in Regata sia attesa e riconosciuta come un’esperienza unica, capace di avvicinare diverse geenrazioni attraverso la semplicità di una veleggiata condivisa. Una domanda così ampia rappresenta un segnale importante, ma anche una responsabilità: garantire a tutti la possibilità di salire a bordo.

Per questo l’adesione degli armatori è, oggi più che mai, determinante. La riuscita dell’iniziativa dipende dalla loro disponibilità, dalla scelta di mettere a disposizione la propria barca e il proprio tempo, trasformando ogni imbarcazione in un luogo di dialogo, ascolto e scoperta. Senza il loro contributo, Conoscersi in Regata non potrebbe accogliere tutte le persone che desiderano partecipare.

Nel suo significato più profondo, l’iniziativa non è una regata ne un evento sportivo in senso stretto ma è un gesto collettivo, un modo di vivere il mare come spazio comune e inclusivo. Un’esperienza che restituisce alla città un’immagine di se aperta e accogliente, e che dimostra come la vela possa diventare un linguaggio universale, capace di unire senza distinzioni.

Programma – Domenica 31 maggio 2026

• 08:30 – Accoglienza delle Associazioni e registrazione dei partecipanti presso la Segreteria GV3 (Casa del Turista)

• 09:00 – Arrivo delle imbarcazioni e ormeggio in banchina con assistenza dei gommoni privati (chiamata su canale Ch 72)

• 09:30 – Briefing, imbarco dei partecipanti e disormeggio

• 10:30 – Partenza della veleggiata dal porto esterno

• 13:00 – Cerimonia di premiazione

• 13:30 – Buffet riservato ai partecipanti

Gli armatori che desiderano partecipare possono contattare la segreteria organizzativa:

📧 info@gv3.org

📞 345 0958809