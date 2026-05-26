Arrivano altri due medaglie di caratura Nazionale per il team Metropolitan dei Maestri Zonno Francesco Spagnolo Danilo e Stea Samuel.

A distanza di circa venti giorni gli agonisti della compagine brindisina conquistano due “metalli preziosi” nelle rispettive categorie.

Domenica 10 maggio, presso il Centro Olimpico Federale di Lido di Ostia, la veterana Urso Simona, reduce dai tre titoli Italiani FIJLKAM ( unica Federazione di Karate riconosciuta dal CONI e dal CIO) nel 2023, 2024 e 2025, arriva ad un passo dal Poker conquistando anche quest’anno il podio nella categoria Master -61kg ! Dopo aver vinto due incontri a punteggio pieno, 10-1 e 7-0, si arrende in finale 3-4, raggiungendo il secondo scalino del podio e laureandosi Vice Campionessa Italiana 2026.

Sempre al Centro Olimpico FIJLKAM, domenica 24 maggio, è toccato ai Cadetti della Metropolitan Karate Brindisi a cercare di portare in alto i colori della città.

Al Campionato Italiano Cadetti FIJLKAM, 840 iscritti di 341 società, hanno preso parte Simmini Nicolò, Spinelli Teo e Quarta Asia.

Nella -57kg maschile, le due giovani promesse ben figurano portando a casa un 11° posto con Simmini ed un buon 7° posto con Spinelli ( tre incontri vinti) in una categoria che contava 76 partecipanti!

Nella -42kg femminile, la guerriera del gruppo, Quarta Asia, conquista il podio dopo 5 incontri serratissimi: passa trentaduesimi e sedicesimi col punteggio di 6-3 e 7-6 e quarti di finale con 2-0. In semifinale perde 2 a 6 con errore colossale dell’arbitro centrale che non squalifica l’avversaria per ennesima azione scorretta negli ultimi secondi. Accede così alla finalina per il Bronzo che con lucidità e fermezza conclude col punteggio di 6 – 3 contro la forte atleta lombarda.

Un 3° posto ai Campionati Italiani conquistato con impegno e determinazione, dove i numeri evincono la difficoltà nell’ottenere il risultato: 37 le atlete in categoria, le prime classificate delle selezioni regionali, più il podio nazionale del 2025, più le atlete dei Gruppi Sportivi Militari.

La Metropolitan Karate Brindisi continua così a guardare al futuro con entusiasmo, portando avanti anche con il supporto del “main sponsor” ENEL/CSI, i valori dello sport, del rispetto e della crescita personale forgiando i propri campioni a Brindisi in Via Bozzano 5 e presso la zona seminterrata del PalaZumbo.