Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” a Fasano da parte dei Carabinieri della Compagnia locale, nell’ambito dell’intensificazione delle attività disposta dal Comando Provinciale di Brindisi per il contrasto alla criminalità diffusa e per il presidio delle aree della movida e dei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso delle operazioni, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo e denunciato una donna per fatti legati a droga e armi. I due sono stati fermati nel centro cittadino mentre si aggiravano con atteggiamento ritenuto sospetto. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un contenitore metallico con all’interno 14,75 grammi di cocaina e 880 euro in contanti, somma considerata provento dell’attività di spaccio.

La donna, invece, aveva con sé un tirapugni in metallo ad anelli, oggetto di cui è vietato il porto.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione della coppia ha consentito ai Carabinieri di rinvenire due pistole prive di matricola, due pistole scacciacani, sette proiettili di vario calibro, un bilancino di precisione intriso di cocaina e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, due automobilisti — un cittadino albanese e un giovane del posto — sono stati segnalati all’Autorità amministrativa per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposti all’alcoltest, sono risultati positivi con tassi alcolemici pari rispettivamente a 0,51 g/l e 0,74 g/l. Per entrambi è scattato il ritiro della patente ai fini della sospensione.

Altri tre giovani, di età compresa tra i 25 e i 29 anni, sono stati invece segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di hashish e marijuana durante i controlli alla guida delle rispettive autovetture. Anche in questo caso le patenti sono state ritirate e la droga sequestrata.

L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta portando avanti sull’intero territorio provinciale per rafforzare la sicurezza urbana e contrastare spaccio, illegalità diffusa e fenomeni connessi alla malamovida.