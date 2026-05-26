Venerdì 29 maggio alle ore 10:30, presso il Nuovo Teatro Verdi, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato al progetto “Adotta un Monumento” per l’anno scolastico 2025/2026.

Il progetto, promosso dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Brindisi e giunto alla sua decima edizione, ha registrato anche quest’anno un grande successo grazie alla partecipazione di numerosi studenti brindisini, che hanno “adottato” simbolicamente un luogo storico della città.

L’iniziativa coinvolge gli studenti in un percorso di cittadinanza attiva e valorizzazione del patrimonio culturale. Per alcuni giorni, i ragazzi sono diventati protagonisti nella cura e nella promozione di un monumento del territorio: ne hanno approfondito la storia, realizzato materiali divulgativi, accompagnando cittadini e visitatori alla scoperta del sito.

L’obiettivo del progetto è quello di trasmettere e rafforzare nei giovani l’amore per il patrimonio culturale e per la propria città.