Inaugurazione in grande stile nella centralissima Via Roma per l’apertura dell’Ostello del viandante delle suore passioniste di Cisternino, una nuova struttura dedicata all’accoglienza per chi è in cammino, ma anche per chi cerca una pausa ed ama viaggiare.

Notevole presenza di pubblico alla cerimonia del taglio del nastro alla presenza dell’Amministrazione comunale al completo, con il Sindaco Lorenzo Perrini e l’assessore alla cultura Annalisa Canzio a fare da capofila, del Padre passionista Luca Fracasso che ha benedetto l’ostello e la madre generale Suor Celia Aparecida Bahu che insieme a suor Cecilia Valeriano hanno speso parole di grande speranza per la comunità locale.

Presenti all’appuntamento i parroci dell’Unità pastorale San Nicola di Cisternino con Don Giancarlo Carbonara e Don Giuseppe Cantoro sempre disponibili e cordiali.

L’ostello del viandante dispone di sei stanze accoglienti per un totale di 24 posti letto, pensate per garantire comfort e tranquillità ai visitatori che scelgono il territorio della Valle d’Itria per il benessere personale. All’ingresso è disponibile la reception con personale qualificato per le informazioni logistiche e consigliare ai visitatori itinerari turistici di interesse. Gli ospiti possono rilassarsi nella sala comune, ideale per condividere momenti di socializzazione con gli altri ospiti. Pulizia, decoro e rispetto all’ordine del giorno, con la cortesia di osservare il silenzio nelle ore notturne.

Le stanze sono dedicate ai grandi della letteratura italiana come Carducci, Dante, D’Annunzio, Leopardi, Montale, Saba. Sul portale ostellodelviandante.it è possibile effettuare le prenotazioni per soggiornare nella struttura. Grande emozione nelle parole di Suor Melisa, referente passionista che ha seguito ogni istante i lavori dell’ostello e che ricorda che la presenza delle suore passioniste nel territorio locale risale al 1902: “Con grande gioia condividiamo un sogno che ha preso spazio nella nostra storia – sottolinea – abbiamo aperto un ostello per pellegrini, famiglie, giovani ed adulti, inserito nei cammini della nostra terra come la Via Francigena ed il cammino materano. È un passo nuovo ma profondamente radicato nel nostro carisma. Per oltre un secolo la nostra casa è stato luogo di accoglienza viva e feconda perché fino al recente passato ha ospitato una casa- famiglia nella quale sono cresciuti i bambini accompagnati con amore evangelico. Questa casa adesso si trasforma.

L’ostello nasce con una finalità pastorale, essere casa lungo il cammino, spazio di sosta, ascolto e ristoro per chi viaggia con il cuore”. Auguri di buon cammino da parte del Sindaco Lorenzo Perrini che ha ringraziato le suore passioniste per aver voluto questa struttura a Cisternino: “Questa scelta conferma la volontà della Congregazione di restare sul nostro territorio, dove per decenni si è dedicata all’educazione e alla cura di tanti giovani e non solo, offrendo un servizio a turisti e visitatori nel pieno centro del paese – sottolinea il primo cittadino – la struttura è molto accogliente ed è stata pensata anche per indurre l’ospite a femarsi a riflettere attraverso un percorso sensoriale studiato con assoluta competenza.

Complimenti vivissimi alla congregazione, a Suor Melisa, Suor Anna ed a chi sta sostenendo questo nuovo progetto. La presenza dell’opera delle Suore Passioniste è sempre stata importante per Cisternino, perché nel 2014 il consiglio comunale ha voluto riconoscere la Civica Benemerenza per la meritevole attività svolta al servizio della comunità”.

FRANCESCO ZIZZI