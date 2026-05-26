Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC) di Brindisi è lieto di annunciare che venerdì 29 maggio si terrà la seconda edizione della UNGSC Robotics Competition 2026, un evento dedicato all’innovazione, alla formazione e ai giovani talenti del territorio.

Dopo il successo della prima edizione, che aveva visto la partecipazione di 10 scuole regionali, l’iniziativa registra quest’anno una crescita significativa: ben 22 istituti scolastici, provenienti da tutta la Puglia – da Foggia a Santa Maria di Leuca – prenderanno parte alla competizione. Saranno circa 400 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, a sfidarsi con oltre 70 robot progettati e realizzati durante mesi di lavoro.

Nel corso della giornata, i partecipanti si confronteranno in una serie di prove ispirate a scenari reali legati alle operazioni umanitarie e di peacekeeping. Le sfide includeranno simulazioni di rilevamento di materiali pericolosi, gestione logistica sanitaria e degli approvvigionamenti, oltre a operazioni di sminamento e intervento sul campo.

La competizione rappresenta il momento conclusivo di un percorso formativo intenso, basato su apprendimento, collaborazione e innovazione. Con il supporto dei loro insegnanti e dei mentori dell’UNGSC, gli studenti hanno sviluppato competenze chiave per il futuro del peacekeeping, tra cui lavoro di squadra, creatività e capacità di problem solving, preparandosi a contribuire a un mondo più sicuro e sostenibile.