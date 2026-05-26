Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta nella zona di Lido San Gennaro per un incendio di sterpaglie.

Durante le operazioni di spegnimento, all’interno dell’area interessata dalle fiamme è stata rinvenuta una bottiglia di GPL da circa 15 kg, già sottoposta a forte irraggiamento termico e in condizioni di potenziale pericolo a causa del degrado strutturale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare l’incendio e di mettere in sicurezza sia la bombola di gas che l’intera area coinvolta, scongiurando ulteriori rischi per la pubblica incolumità.