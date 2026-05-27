Il quadro delle elezioni amministrative in provincia di Brindisi restituisce, secondo Fratelli d’Italia, un risultato che conferma il radicamento del partito e il valore dell’unità della coalizione di centrodestra.

A tracciare una sintesi politica è il consigliere regionale e coordinatore provinciale Luigi Caroli, che evidenzia come “i risultati delle elezioni amministrative in provincia di Brindisi confermano l’importanza del valore dell’unità della coalizione per dare ai cittadini risposte concrete ai loro bisogni”.

Caroli sottolinea la soddisfazione per gli esiti di Ceglie Messapica e Latiano, dove sono stati eletti rispettivamente Angelo Palmisano e Angelo Caforio, parlando di “successi netti e chiari”, e allo stesso tempo esprime rammarico per l’esito di San Vito dei Normanni, dove si andrà al ballottaggio con Giacomo Viva, definito “candidato autorevole e radicato nel territorio”.

Nel suo intervento, il coordinatore provinciale richiama anche il lavoro svolto sul territorio e il percorso di costruzione della classe dirigente del partito, citando il contributo di Giorgia Campana a Mesagne e ringraziandola per l’impegno profuso. Caroli rivolge inoltre un ringraziamento agli elettori di Ceglie Messapica per la fiducia rinnovata.

Sulla stessa linea interviene il consigliere regionale Antonio Scianaro, che ribadisce come “l’unità del centrodestra sia un valore imprescindibile per garantire governi autorevoli e all’altezza delle sfide delle comunità locali”. Scianaro sottolinea inoltre la crescita del partito e il suo ruolo all’interno della coalizione, richiamando la necessità di un’alternativa al centrosinistra anche alla luce delle criticità della gestione regionale degli ultimi anni.

Il consigliere regionale si congratula con Angelo Palmisano e Angelo Caforio per le vittorie nei rispettivi comuni, evidenziando anche il risultato di Giorgia Campana a Mesagne e il contributo di tutti i candidati di Fratelli d’Italia nei comuni al voto.

A livello cittadino, il coordinamento di Fratelli d’Italia di Ceglie Messapica esprime soddisfazione per la riconferma di Angelo Palmisano a sindaco, che ha ottenuto il 67,16% dei consensi. Il partito si conferma seconda forza con 1.426 voti, consolidando la propria presenza in consiglio comunale.

Nel nuovo assetto amministrativo, oltre al sindaco Palmisano, entrano in consiglio comunale tre rappresentanti di Fratelli d’Italia: lo stesso Luigi Caroli, Paolo Maria Urso e Miriana Roma.

“Il ringraziamento più grande va agli elettori che hanno continuato a dare fiducia al nostro progetto politico”, si legge nella nota del coordinamento cittadino guidato da Cataldo Rodio, che sottolinea come l’impegno del partito proseguirà “con costanza e determinazione nell’esclusivo interesse della comunità di Ceglie Messapica”.

Il risultato complessivo, per Fratelli d’Italia, segna dunque una fase di consolidamento e crescita, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza amministrativa e politica sul territorio brindisino.