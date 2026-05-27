Nuove opportunità per giovani, disoccupati e cittadini che vogliono costruire il proprio futuro professionale avendo a disposizione contatti, laboratori e incontri. A San Pancrazio Salentino ha aperto ufficialmente questa mattina, martedì 26 maggio, il desk del progetto “Orientiamoci: San Pancrazio guarda al futuro”, iniziativa inserita nel programma regionale “Punti Cardinali for Work”.

Lo sportello informativo trova sede all’interno del Centro Polifunzionale e nasce con l’obiettivo di offrire supporto concreto a chi cerca orientamento nel mondo del lavoro, formazione e nuove competenze. Un servizio pensato come punto di incontro tra cittadini e opportunità del territorio, con informazioni dedicate ai laboratori gratuiti, agli eventi formativi e ai percorsi di crescita professionale previsti dal progetto.

L’apertura del desk rappresenta un nuovo tassello delle politiche attive promosse dal Comune di San Pancrazio Salentino, che punta a rafforzare gli strumenti di accompagnamento al lavoro e alla riqualificazione professionale in una fase di continuo cambiamento del mercato occupazionale.

Il servizio sarà attivo ogni martedì e venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, con la possibilità di ricevere informazioni sulle attività in programma e iscriversi ai laboratori gratuiti previsti dal progetto.

L’Orientation Desk punta così a diventare un presidio stabile per il territorio, capace di accompagnare giovani, inoccupati e cittadini in un percorso fatto di orientamento, formazione e nuove prospettive per il futuro.