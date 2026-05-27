Il lungo weekend del 2 Giugno diventa l’occasione per riscoprire il territorio tra natura, storia e percorsi esperienziali. Dal 31 maggio al 2 giugno la Cooperativa Thalassia propone un programma di attività dedicato alla valorizzazione ambientale e culturale della Riserva Naturale di Torre Guaceto e dell’insediamento rupestre di San Biagio a San Vito dei Normanni.

Un’iniziativa che unisce due luoghi simbolo del territorio: da un lato la riserva naturale, scrigno di biodiversità del Mediterraneo, dall’altro uno dei più importanti siti della civiltà rupestre pugliese.

San Biagio, tra arte bizantina e riconoscimento UNESCO

A San Vito dei Normanni sarà possibile visitare l’insediamento rupestre di San Biagio, recentemente inserito nel sito UNESCO “Via Appia. Regina Viarum”. La cripta custodisce un ciclo pittorico bizantino tra i più rilevanti e meglio conservati della Puglia, risalente al XII secolo, immerso in un contesto di forte suggestione storica e spirituale.

Le visite sono previste nelle giornate del 31 maggio e del 2 giugno alle ore 9:30 e 10:30.

Torre Guaceto, esperienze tra mare, sentieri e biodiversità

La Riserva Naturale di Torre Guaceto sarà invece il cuore delle attività all’aria aperta, con percorsi guidati a piedi ed escursioni in e-bike condotte dalle guide ufficiali della riserva.

Il programma prevede diverse tipologie di esperienza, pensate per pubblici differenti. Tra queste “Giro Giro Torre”, un percorso easy walk che attraversa la zona umida fino ai piedi della torre, “Family Trek”, dedicato a famiglie e bambini con approfondimenti sulla macchia mediterranea e l’ecosistema marino, e “BiodiversiTrek”, itinerario più lungo che conduce fino alla torre con pranzo al sacco e focus sulla biodiversità dell’area protetta.

Previsti anche tour in e-bike per esplorare l’intera riserva in modo sostenibile e silenzioso.

Le attività si svolgeranno tra il 31 maggio e il 2 giugno con più partenze giornaliere a partire dalle ore 9:00.

Prenotazioni e accesso

Tutte le attività sono a numero chiuso, a pagamento e con prenotazione obbligatoria, per garantire la tutela dell’ambiente e la qualità dell’esperienza.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili tramite telefono e WhatsApp ai numeri +39 331 927 7579 e +39 393 962 9084 oppure online sul sito www.cooperativathalassia.it/calendario.

È inoltre previsto uno speciale evento il 31 maggio in occasione della “Primavera delle Oasi WWF 2026”, con attività gratuite, visite guidate, yoga, animazione per bambini e apertura straordinaria del Centro Recupero Tartarughe Marine.

L’iniziativa rientra nel programma di tutela e valorizzazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed è condotta da guide ambientali escursionistiche e turistiche abilitate.

Per la tutela della fauna selvatica non è consentito l’accesso alla riserva con animali domestici.