Se la prima squadra ha concluso la propria stagione, lo stesso non si può dire della compagine under 20, che, guidata da Giuseppe Crastolla, dopo aver vinto la fase regionale si è classificata al primo posto anche nel concentramento interregionale, tenutosi lo scorso week-end nel Palazzetto dello Sport di contrada “Vigna Marina”.
Nello specifico, il team costituito in buona parte da atleti già protagonisti in Serie A Gold con la maglia biancazzurra, ha superato nell’ordine Fidelis Andria (49-24), Genea Lanzara (41-25) e New Handball Capua (44-17), ben figurando sotto ogni aspetto e guadagnando l’accesso alle Finali Scudetto, in programma a Chieti dall’11 al 14 giugno.
Il sogno è quello di tornare a trionfare sul piano nazionale a livello giovanile, dopo i trionfi del 2006 (Under 18), 2009 (Under 14) e 2011 (Under 16).
L’under 20 della Junior Fasano accede alle Finali Scudetto
Se la prima squadra ha concluso la propria stagione, lo stesso non si può dire della compagine under 20, che, guidata da Giuseppe Crastolla, dopo aver vinto la fase regionale si è classificata al primo posto anche nel concentramento interregionale, tenutosi lo scorso week-end nel Palazzetto dello Sport di contrada “Vigna Marina”.