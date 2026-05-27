Se la prima squadra ha concluso la propria stagione, lo stesso non si può dire della compagine under 20, che, guidata da Giuseppe Crastolla, dopo aver vinto la fase regionale si è classificata al primo posto anche nel concentramento interregionale, tenutosi lo scorso week-end nel Palazzetto dello Sport di contrada “Vigna Marina”.

Nello specifico, il team costituito in buona parte da atleti già protagonisti in Serie A Gold con la maglia biancazzurra, ha superato nell’ordine Fidelis Andria (49-24), Genea Lanzara (41-25) e New Handball Capua (44-17), ben figurando sotto ogni aspetto e guadagnando l’accesso alle Finali Scudetto, in programma a Chieti dall’11 al 14 giugno.

Il sogno è quello di tornare a trionfare sul piano nazionale a livello giovanile, dopo i trionfi del 2006 (Under 18), 2009 (Under 14) e 2011 (Under 16).