Francavilla Fontana, 26 maggio 2026 – L’Assessorato ai Servizi Sociali, di concerto con il Sindaco, in considerazione della sospensione anticipata del servizio Caritas presso la Chiesa della Croce, ha disposto l’attivazione anticipata del servizio comunale di supporto rivolto agli utenti, al fine di garantire continuità nell’assistenza e rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie interessate.

A partire dal 1° giugno, il servizio comunale sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, giornate nelle quali il servizio Caritas presso la Chiesa Madre non è operativo.

L’obiettivo è assicurare un accompagnamento costante, evitando interruzioni e offrendo un punto di riferimento alle persone che abitualmente usufruiscono del servizio.

Gli uffici dei Servizi Sociali provvederanno nei prossimi giorni a contattare direttamente tutti gli utenti interessati, fornendo indicazioni dettagliate sulle modalità di accesso e sul luogo di svolgimento del servizio.

«Abbiamo ritenuto importante intervenire con tempestività per garantire continuità e vicinanza alle persone che fanno affidamento su questo servizio. L’obiettivo è accompagnare questa fase organizzativa senza lasciare nessuno privo di supporto. Pur non essendo pervenuta alcuna comunicazione ufficiale agli uffici dei Servizi Sociali in merito alla sospensione del servizio, è stata sufficiente la segnalazione di alcuni utenti per attivare immediatamente le opportune verifiche e predisporre, senza ritardi, l’attivazione del servizio comunale, così da assicurare una risposta concreta e tempestiva al territorio» dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Maria Giovanna Lupo.

«Il Comune ha il compito di garantire che le persone più vulnerabili non si trovino mai senza un punto di riferimento, anche quando la discontinuità non dipende dall’Amministrazione. La risposta rapida degli uffici dei Servizi Sociali è la dimostrazione concreta di come funziona una rete di protezione quando opera in modo coordinato e attento al territorio» chiude il sindaco Antonello Denuzzo.