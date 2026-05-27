Dal 25 al 27 giugno 2026 torna il Forum Wine Festival , giunto alla sua quarta edizione, trasformando il Forum Eventi di San Pancrazio Salentino in uno spazio dedicato al vino di qualità, alla musica, agli artisti e al buon cibo con oltre 40 cantine locali – e non solo – partecipanti.



Tre serate pensate per vivere il vino in maniera coinvolgente, tra degustazioni , masterclass , intrattenimento , convivialità e incontri con produttori ed esperti del settore.

Un festival nato per chi desidera trascorrere una piacevole serata con gli amici, scoprendo nuove etichette e lasciandosi accompagnare in un viaggio tra sapori, territori e cultura enologica.



L’edizione 2026 inaugura un mese interamente dedicato al wine & food.

Si parte con le serate di avvicinamento al vino insieme a Mihaela Cojocaru DipWSET , tre giovedì consecutivi – 4, 11, 18 giugno dalle ore 20:00 , pensati per rilassarsi, degustare e imparare a scegliere il vino con maggiore consapevolezza.

Un percorso semplice e coinvolgente per scoprire come riconoscere un vino di qualità, capire perché alcune bottiglie hanno prezzi differenti e sentirsi più sicuri quando si acquista o si ordina un vino.



Durante il Forum Wine Festival, il 26 giugno sarà protagonista un esclusivo percorso di degustazione dedicato ai vini premium delle cantine espositrici, arricchito da una selezione di etichette nazionali e internazionali. Un’occasione unica per esplorare differenti stili produttivi e confrontare territori, vitigni e interpretazioni del vino contemporaneo.



Fortemente voluto da Sabrina Spagnolo e Francesco Di Gregorio, il Forum Wine Festival conferma la sua identità di evento capace di unire vino, cultura, musica e territorio in un’atmosfera elegante ma conviviale. Tra degustazioni, aree food, performance artistiche e musica dal vivo, il festival si rinnova come luogo d’incontro per appassionati, professionisti e curiosi.



Gran finale il 27 giugno con il live di Antonio Castrignanò , protagonista di una serata travolgente tra pizzica, ritmi popolari salentini e sonorità mediterranee.