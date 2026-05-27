

Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17.30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Brindisi, l’evento “Dal cantiere all’Intelligenza Artificiale: ANCE Brindisi a scuola di AI al Majorana”, iniziativa promossa da ANCE Brindisi in collaborazione con l’istituto brindisino, eccellenza italiana e mondiale nella formazione digitale.

L’incontro nasce con un obiettivo chiaro: promuovere un approccio consapevole, etico e responsabile all’utilizzo dell’AI, soprattutto all’interno del mondo delle imprese e dei settori produttivi.

L’AI rappresenta oggi una straordinaria opportunità di crescita, innovazione e competitività, anche per il comparto delle costruzioni. Tuttavia, accanto alle potenzialità, emergono rischi concreti che non possono essere sottovalutati, a partire dalla gestione dei dati aziendali.

Le imprese custodiscono infatti enormi quantità di informazioni sensibili: progetti, dati tecnici, documentazione interna, strategie operative, informazioni economiche e know-how aziendale. L’utilizzo superficiale o inconsapevole di strumenti basati sull’AI potrebbe comportare la cessione involontaria di dati riservati a piattaforme esterne, con conseguenze potenzialmente gravi anche sotto il profilo della concorrenza e della sicurezza aziendale.

Per questo motivo ANCE Brindisi ha scelto di affrontare il tema non con allarmismo, ma con spirito costruttivo, favorendo il dialogo tra scuola, imprese e territorio, nella convinzione che la conoscenza sia il primo vero strumento di tutela.

Partner naturale di questo percorso è l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Brindisi, eccellenza assoluta del panorama scolastico italiano, riconosciuta a livello mondiale per la qualità dei suoi progetti innovativi e delle competenze sviluppate nel campo delle nuove tecnologie, grazie all’illuminata guida del Dirigente Salvatore Giuliano e di tutto il suo staff.

Il Majorana continua infatti a distinguersi nel mondo della ricerca e dell’innovazione educativa, come confermato anche dal recente prestigioso riconoscimento del Book in Progress AI nell’ambito del Global Schools Prize di Varkey Foundation, che ne consolida ulteriormente il ruolo, a livello mondiale, di modello formativo d’avanguardia per le nuove generazioni.

L’evento rappresenterà un’importante occasione di confronto sui temi dell’innovazione nei cantieri: una sorta di “posa della prima pietra” di un percorso finalizzato a costruire una vera cultura digitale fondata sulla consapevolezza, sulla sicurezza e sul rispetto dell’uomo e della sua intelligenza.