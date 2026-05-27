Il nuovo progetto tecnico-dirigenziale verrà presentato questo pomeriggio, mercoledì 27 maggio, alle ore 17:30 in conferenza stampa presso la sala ‘Antonio Corlianò’ del PalaPentassuglia, alla presenza del Direttore Sportivo Giulio Iozzelli e del capo allenatore Nicola Brienza.

All’interno di una sala stampa gremita per la presenza di addetti ai lavori, tifosi e appassionati di pallacanestro, la Valtur Brindisi ha presentato il nuovo progetto tecnico-dirigenziale per la prossima stagione sportiva 2026/27.

Una presentazione svolta a poche ore dagli annunci ufficiali del nuovo Direttore Sportivo Giulio Iozzelli e del capo allenatore coach Nicola Brienza, accolti con grande entusiasmo da tutti i presenti.

“Mi sento subito di dover dire “Grazie Brindisi” – dichiara l’head coach Nicola Brienza – per il calore ricevuto anche solo in questi primi momenti, chiaro segno della fiducia e senso di appartenenza a questa società e città. Sarà una sfida importante e difficile da affrontare con la consapevolezza di poter avere tutte le opportunità e le possibilità di fare bene. Conosco bene il valore di questo campionato ma sappiamo dove vogliamo arrivare e per farlo dovremo necessariamente trasmettere entusiasmo dal campo agli spalti, e viceversa. Faremo di tutto affinché questo avvenga, dovremo essere sporchi e cattivi per vincere e raggiungere la bellezza finale. Conosco bene da avversario l’ambiente che si crea all’interno del PalaPentassuglia, un fattore che dovremo assolutamente sfruttare a nostro vantaggio”.

Queste le prime parole del Direttore Sportivo Giulio Iozzelli: “La passione e coinvolgimento di questa piazza si misura anche dalla folta presenza qui oggi in conferenza stampa. Il primo motivo della mia scelta di accettare la proposta è la serietà di una società che continua a lavorare in modo professionale da tanti anni ai massimi livelli. Ringrazio il Presidente Nando Marino e il GM Tullio Marino, miei principali interlocutori, l’auspicio è di costruire una squadra con la ‘garra’ necessaria per trascinare ed essere trascinata da questi splendidi tifosi. Ho imparato, con l’esperienza dei miei anni di carriera, che l’aspetto più difficile da ricercare è la chimica di squadra e su questo ci dovremo molto impegnare al fine di raggiungerlo nel più breve tempo possibile”.

Il presidente Nando Marino, il vicepresidente Domenico Distante e il consigliere del Consiglio di Amministrazione della New Basket Brindisi Giuseppe Marinò hanno accompagnato in sala stampa la presentazione dei nuovi volti all’interno dello staff tecnico e dirigenziale. “Essere oggi qui tutti presenti alla data del 27 maggio è un segno evidente del cambio di rotta che vogliamo imprimere ad un finale di stagione che ci ha lasciati e ci lascia ancora con l’amaro in bocca. Abbiamo scelto un binomio di valore, affidabilità, esperienza e voglia di raggiungere i nostri obiettivi con lavoro quotidiano, passione e impegno fino all’ultima goccia di sudore. Siamo molto soddisfatti di poter iniziare un nuovo capitolo con professionisti del calibro di Giulio Iozzelli e Nicola Brienza. Buon lavoro a tutti”.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi