La società Valtur Brindisi comunica di aver affidato il ruolo di capo allenatore della prima squadra a coach Nicola Brienza.

Il nuovo progetto tecnico-dirigenziale verrà presentato questo pomeriggio, mercoledì 27 maggio, alle ore 17:30 in conferenza stampa presso la sala ‘Antonio Corlianò’ del PalaPentassuglia, alla presenza del Direttore Sportivo Giulio Iozzelli e del capo allenatore Nicola Brienza.

Nato a Cantù il 25 gennaio 1980, allena tutte le categorie giovanili del club brianzolo dal 1999 al 2009 e, a partire dalla stagione 2004/05, entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra al fianco di allenatori del calibro di Sacripanti, Dalmonte e Trinchieri contribuendo a raggiungere risultati di rilievo in Italia e in Europa. Il debutto da head coach in Serie A avviene nel 2016, a seguito dell’esonero di Fabio Corbani, nominato ad interim per due partite di campionato, per poi tornare a vestire i gradi di assistente a seguito dell’ingaggio di coach Bazarevic.

Nella stagione successiva il trasferimento in Svizzera, per ricoprire il ruolo di head coach dei Lugano Tigers, con cui raggiunge la semifinale playoff per il titolo nazionale prima di rientrare in Italia come viceallenatore a Capo d’Orlando. Al suo primo ritorno a Cantù, eredita a gennaio del 2019 la panchina del dimissionario coach Pashutin e, sotto la sua guida da capo allenatore, disputa un girone di ritorno da protagonista in Serie A da nove vittorie su tredici incontri.

Risultati importanti che gli valgono la chiamata dell’Aquila Trento, dove contribuisce alla crescita del club trentino anche in ambito europeo in virtù della doppia qualificazione in due anni consecutivi alle Top16 di Eurocup.

Dal 2021 dà vita ad un triennio di soddisfazioni e successi alla guida di Pistoia: una Supercoppa di Serie A2 dopo appena tre mesi dal suo insediamento e la promozione in massima serie nella stagione 2022/23 da testa di serie numero sei nel tabellone playoff.

La successiva stagione in Serie A lo consacra come migliore allenatore dell’anno ricevendo il premio agli LBA Awards frutto delle votazioni dei club (dirigenti, allenatori, giocatori), media e community merito di una squadra rivelazione dell’anno che chiude la regular season al sesto posto in classifica con il record del 50% di vittorie, partecipando alle Final Eight di Coppa Italia e playoff scudetto.

Nel maggio del 2024 arrivata una nuova chiamata dalla sua Cantù, che decide di affidargli il grande compito e obiettivo di riportare la società in serie A dopo tre anni di Legadue. Missione compiuta per coach Nicola Brienza, alla sua seconda promozione da capo allenatore, nominato ‘coach of the year’ della Serie A2.

Benvenuto a Brindisi e buon lavoro coach.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi