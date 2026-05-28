La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la chiusura definitiva e la messa in sicurezza della discarica “ex Francavilla Ambiente” in contrada Feudo Inferiore. L’approvazione del progetto costituisce il presupposto necessario per la candidatura al finanziamento regionale previsto dall’Azione 2.14 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, dedicata alla chiusura di impianti di discarica.

Il sito era già stato individuato dalla Regione Puglia tra gli impianti che richiedono intervento in via prioritaria sul territorio regionale. Con un indice di rischio pari a 55,5, la discarica di contrada Feudo Inferiore risulta classificata al primo posto nella graduatoria regionale dei siti da bonificare, nell’ambito di un programma che destina complessivamente 75 milioni di euro agli interventi di chiusura degli impianti.

Il progetto, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, definisce un intervento articolato che prevede la dismissione degli impianti esistenti, la realizzazione del sistema di captazione e combustione del biogas, il trattamento del percolato, il ripristino ambientale e il monitoraggio post-operativo. Il quadro economico complessivo ammonta a 20.545.000 euro. La scadenza per la presentazione della candidatura è fissata al 1° giugno 2026.

“Questa Amministrazione ha posto la tutela ambientale tra le priorità della propria programmazione” dichiara l’assessore all’Ambiente Vanni Calò. “L’approvazione del progetto di fattibilità è il risultato di un lavoro lungo e complesso, portato avanti con rigore dagli uffici comunali e dai professionisti incaricati. Chiudere definitivamente questa pagina significa restituire al territorio la dignità che merita e dare una risposta concreta a una questione aperta da troppo tempo.”

“Se otterremo il finanziamento” afferma il sindaco Antonello Denuzzo “si concluderà un lungo percorso che mi ha visto impegnato fin dal primo mandato. La discarica di contrada Feudo Inferiore è stata per anni una ferita aperta sul territorio, una fonte di rischio ambientale che non poteva essere ulteriormente ignorata. Prendersi cura della città significa anche questo: affrontare i problemi ereditati dal passato senza aggirarli, mobilitandosi per risolverli in modo definitivo.”