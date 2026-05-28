Un litorale accogliente, sicuro e a misura di bambino: Fasano celebra oggi un traguardo straordinario, conquistando ufficialmente la sua 11ª Bandiera Verde consecutiva. Anche per la stagione estiva 2026, l’incantevole costa fasanese si conferma una delle mete ideali e più ricercate per le vacanze delle famiglie.

A sancirlo è l’autorevole network dei pediatri italiani e stranieri, coordinato dal fondatore della ricerca Italo Farnetani, che ha inserito la marina di Fasano nel ristretto elenco delle 164 spiagge (153 in Italia) insignite del prestigioso vessillo per il 2026. La Puglia, con 13 località premiate – tra cui spicca storicamente il nostro territorio –, si posiziona così tra i vertici della classifica nazionale per l’accoglienza “family friendly”.

Questo riconoscimento attesta ufficialmente l’idoneità dei circa 20 chilometri di costa del territorio fasanese ad accogliere i più piccoli. La Bandiera Verde è infatti sinonimo di una destinazione turistica che pone i bambini al centro della propria programmazione, offrendo un perfetto connubio tra peculiarità naturali e un’offerta di servizi completa: negozi, ristoranti, bar e impianti sportivi capaci di garantire svago e relax anche ai genitori.

L’onorificenza viene assegnata esclusivamente alle località che rispondono a precisi e rigorosi standard qualitativi, pienamente soddisfatti dalle spiagge di Fasano:

• Sicurezza e sorveglianza: garantite da personale esperto e qualificato, con bagnini competenti e formati per gli interventi di primo soccorso;

• Spazio e libertà: ampi spazi tra gli ombrelloni per consentire ai bambini di muoversi e giocare in totale serenità;

• Natura protetta: arenili sabbiosi, acque basse e cristalline con fondali sicuri e puliti che digradano dolcemente;

• Servizi e infrastrutture: presenza di strutture ricettive accoglienti per le famiglie, quali bar, gelaterie e locali pensati per le esigenze di grandi e piccini.

Il raggiungimento di questo undicesimo sigillo consecutivo è il frutto di un meticoloso lavoro di pianificazione e tutela del territorio, curato in prima persona dal consigliere comunale Franco Mastro, che ha seguito passo dopo passo la candidatura ufficiale anche per questa edizione: «Conquistare l’undicesima Bandiera Verde consecutiva non è solo un motivo di immenso orgoglio, ma è la prova tangibile di un impegno programmatico che l’Amministrazione Comunale porta avanti senza sosta. Presentare e curare questa candidatura significa investire concretamente sul futuro del nostro turismo e sulla sicurezza dei nostri piccoli cittadini e ospiti. Questo riconoscimento premia la sinergia tra l’Ente pubblico e gli operatori balneari e turistici del nostro litorale, che ogni anno innalzano gli standard dei servizi offerti. Vogliamo che Fasano continui a essere sinonimo di vacanza sicura, eccellenza ambientale e accoglienza calorosa per tutte le famiglie».

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi 2026 si terrà il prossimo 11 luglio a Termoli, in Molise, dove il Comune di Fasano sarà presente per ritirare il prestigioso vessillo da far sventolare sulle proprie spiagge per tutta l’estate.

Ufficio Stampa

Città di Fasano